Rugby femminile, Italia: le convocate per sfidare il Giappone

Inizia ufficialmente il prossimo 14 settembre allo stadio Walter Beltrametti di Piacenza la stagione 2024/25 del rugby femminile, con l’Italia che affronterà il Giappone in un test match in vista della seconda edizione del WXV divisione 2 che prenderà il via il 28 settembre. E in vista di questo impegno coach Raineri ha convocato 26 giocatrici.

Tra loro spiccano Michela Sillari, assente negli ultimi mesi a causa della rottura del piatto tibiale occorsale, e Giada Franco (quest’ultima solo invitata), reduce da un infortunio al ginocchio che l’ha tenuta lontana dai campi da gioco dal Sei Nazioni 2023. Con loro, oltre all’ossatura tradizionale della squadra, alcune giocatrici che hanno partecipato alle Summer Series U20 del mese di luglio, come Chiara Cheli, Elena Errichiello, Sara Mannini, Nicole Mastrangelo e l’invitata Sofia Catellani.

L’Italia femminile di rugby si ritroverà nel pomeriggio di martedì 10 settembre a Parma, dove inizieranno gli allenamenti in vista del test, terza sfida nell’ultimo anno alle Sakura XV, che vengono in Italia per affrontare un avversario di livello prima di approcciare il WXV, ma anche per acclimatarsi al fuso orario, che è lo stesso per Italia e Sudafrica.

ITALDONNE – convocate

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

Chiara CHELI (Rugby Colorno)*

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Francesca GRANZOTTO (Villorba Rugby)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

Veronica MADIA (Rugby Colorno)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)*

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby)

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina)

Aura MUZZO (Villorba Rugby)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

Emanuela STECCA (Villorba Rugby)

Sofia STEFAN (Sale Sharks)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Sara TOUNESI (Montpellier Herault Rugby)

SIlvia TURANI (Harlequins)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

*esordiente

Atlete Invitate

Gaia BUSO (Rugby Colorno)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno)