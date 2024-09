Rugby, Coppa Italia 2024-2025: vittorie all’esordio per Petrarca Padova, Rovigo e Fiamme Oro

E’ scattata la fase a gironi della Coppa Italia 2024-2025 di rugby maschile: nel Gruppo 1, in attesa del posticipo tra Colorno e Valorugby, esordio vincente per il Petrarca Padova, mentre nel Gruppo 2 successi nella prima giornata per Rovigo e Fiamme Oro.

Nel Gruppo 1 è corsaro il Petrarca Padova, campione d’Italia in carica, che passa in casa dei Rangers Vicenza per 7-26, marcando 4 mete e conquistando il bonus offensivo. Vittorie da 5 punti anche nel Gruppo 2 per il Rovigo, che regola il Mogliano per 34-15, e per le Fiamme Oro, che dominano il derby con la Lazio per 64-10.

La fase a gironi, che consta di 5 turni, si concluderà l’11 gennaio 2025: le prime due classificate di ciascuna poule si qualificheranno alle semifinali del 14-15 marzo 2025, infine la finale si disputerà nel fine settimana del 12-13 aprile 2025.

PRIMA GIORNATA FASE A GIRONI COPPA ITALIA

RISULTATI

GIRONE 1

28/09/2024 15:30 RANGERS RUGBY VICENZA ASD-RUGBY PETRARCA SRL S.D. 7-26

29/09/2024 15:30 RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD-VALORUGBY EMILIA SSD ARL

Riposa: ASD RUGBY LYONS

GIRONE 2

28/09/2024 15:30 RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD-MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. 34-15

28/09/2024 15:00 G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA-POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 64-10

Riposa: RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL

CLASSIFICHE

GIRONE 1

RUGBY PETRARCA SRL S.D. 5

RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD* 0

ASD RUGBY LYONS* 0

VALORUGBY EMILIA SSD ARL* 0

RANGERS RUGBY VICENZA ASD 0

* = una partita in meno

GIRONE 2

G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA 5

RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD 5

RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL* 0

MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. 0

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 0

* = una partita in meno