Roma-Servette oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, streaming

Oggi, mercoledì 18 settembre (ore 14.30), la Roma affronterà il Servette nell’andata del secondo turno di qualificazione di Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde del Tre Fontane, la compagine giallorossa vorrà sfruttare il fattore campo per conquistare il successo e garantirsi un ritorno in trasferta il più possibile sereno.

Non è stato un inizio di stagione semplice per le ragazze di Alessandro Spugna, che nelle prime due giornate di campionato hanno ottenuto due pareggi, ovvero nel derby contro la Lazio e nella sfida contro il Sassuolo. Campionesse d’Italia che non sono state così concrete, specialmente nel confronto con le nero-verdi e dovranno invertire la tendenza in vista di quest’incontro.

“La doppia sfida con il Servette è molto importante per noi, perché il nostro obiettivo è raggiungere i gironi. Queste due partite sono fondamentali. La partita con il Como, vista l’importanza dei due risultati precedenti, diventa anch’essa molto rilevante. È una settimana decisiva per quanto riguarda la Champions League, e contro il Como dovremo riuscire a fare bene in breve tempo, ritrovare la nostra massima qualità per affrontare al meglio tre partite molto importanti in un periodo ristretto“, ha dichiarato il tecnico Spugna in conferenza stampa.

La partita tra Roma e Servette, valida per il secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, andrà in scena oggi dalle 14.30 e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Roma. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ROMA-SERVETTE CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 18 settembre

Ore 14.30 Roma vs Servette al Tre Fontane di Roma – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Roma.

PROGRAMMA ROMA-SERVETTE CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN, canale Youtube della Roma

Diretta testuale: OA Sport