PSG-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

In Francia per capitalizzare l’impresa. Non sarà affatto una sfida banale PSG-Juventus, partita in programma oggi giovedì 26 settembre (calcio d’inizio ore 18:45) e valida per il ritorno dei play-off della UEFA Women’s Champions League 2024-2025 di calcio femminile, il cui esito metterà in palio un posto per la fase a gironi.

Le bianconere si presenteranno in terra d’Oltralpe forti del convincente successo dell’andata, terminata con il risultato di 3-1. Quanto successo a Biella conferma il buono stato di forma della formazione piemontese, in questo momento a punteggio pieno anche nel Campionato di Serie A con tre vittorie su tre.

Ma la musica stavolta sarà diversa. Un team competitivo come il PSG cercherà infatti in tutti i modi di ribaltare il risultato in una competizione in cui si è sempre rivelata negli ultimi anni grande protagonista, come certifica ad esempio la semifinale raggiunta lo scorso anno.

PROGRAMMA PSG-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati; canale Youtube della Juventus, gratis.

Diretta testuale: OA Sport