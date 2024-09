Dove vedere in tv Juventus-PSG, Champions League calcio femminile: programma, orario, streaming

Domani, mercoledì 18 settembre (ore 19.00), la Juventus farà il proprio esordio nella Champions League di calcio femminile, affrontando la forte compagine del PSG nell’andata del secondo turno di qualificazione. La sfida, infatti, metterà in palio un posto per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Si parla di 12 confronti che andranno a definire il roster delle formazioni che si uniranno a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.

La Juve ha iniziato bene la propria stagione, vincendo i primi due incontri in Serie A: 6-3 contro il Sassuolo in trasferta e 4-2 contro il Como tra le mura amiche. Discorso diverso per la squadra francese, che inizierà il proprio percorso nella Première Ligue questo week end, affrontando sabato 21 il Montpellier. Per questo, le bianconere potrebbero avere un piccolo vantaggio.

La Vecchia Signora cercherà di sfruttare anche il fatto di giocare in casa, per la precisione sul rettangolo verde dello stadio comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella, gettando il cuore oltre l’ostacolo, per compensare il divario tecnico che ci si può aspettare in una partita in cui il club transalpino può vantare calciatrici singolarmente migliori.

La sfida tra Juventus e PSG, valida per l’andata del secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile anche sul canale Youtube della Juventus.

JUVENTUS-PSG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 18 settembre

Ore 19.00 Juventus vs PSG allo stadio comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Juventus.

PROGRAMMA JUVENTUS-PSG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN e il canale Youtube della Juventus.

Diretta testuale: OA Sport