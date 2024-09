Calcio femminile, Fiorentina vittoriosa contro l’Ajax e approdo al playoff di Champions League

Missione compiuta per la Fiorentina di Mr. Sebastiàn De La Fuente, nella Finale del primo turno di qualificazione alla Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Le viola, vittoriose contro le padrone di casa Bröndby, si sono ripetute nel confronto con l’Ajax, che metteva in palio la qualificazione al secondo round della massima competizione per club a livello continentale.

Un secondo turno a cui sono già ammesse la Roma e la Juventus. La sfida è stata decisa dal gol della svedese Madelen Janogy all’82’. Il 9 settembre ci sarà il sorteggio a Nyon, a cui prenderanno parte anche le altre due squadre italiane, che deciderà l’accesso alla fase a gironi della competizione a cui sono già qualificate Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.

Una sfida in cui le gigliate hanno fatto gioco, rendendosi pericolose nel primo tempo grazie alle iniziative di Agnese Bonfantini e di Johansdottir. Nella ripresa è stata Janogy ad avere una grande occasione: conclusione di destro e palla che ha colpito la traversa e con il dubbio che la palla abbia superato la linea di porta. L’assenza della tecnologia non ha dato una mano.

Gli attacchi della Fiorentina sono stati poi sublimati dalla marcatura proprio della svedese all’82’, che ha sfruttato un’ottima rifinitura di Boquete e tirato con grandissima precisione con il suo sinistro. Niente da fare per il portiere dell’Ajax e titoli di coda sul match.