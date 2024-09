Roger Federer si pronuncia su Alexander Zverev: “Gioca in modo troppo difensivo, così non vincerà mai uno Slam”

A Berlino la Laver Cup sta attirando l’attenzione degli appassionati di tennis e Roger Federer è presente nelle vesti di “organizzatore” dell’evento, molto interessato anche all’atto agonistico in sé. La passione per il gioco, nonostante il ritiro, è sempre la stessa per l’ex campione svizzero e Roger ha espresso la sua opinione sul tennista di casa, Alexander Zverev, balzato al secondo posto del ranking scavalcando Carlos Alcaraz e Novak Djokovic e attestandosi alle spalle di Jannik Sinner.

Federer, in particolare, ha spiegato perché a suo avviso Zverev non sia ancora riuscito a vincere uno Slam: “Non sono il suo allenatore, quindi posso parlare liberamente. Per vincere un Major, devi giocare in modo molto più offensivo. Il titolo non arriva da solo. Quando lo guardo giocare, vedo qualcuno che gioca in modo troppo passivo, troppo difensivo nei momenti decisivi. Contro i migliori giocatori del mondo devi prendere l’iniziativa e giocare in modo offensivo“, ha dichiarato l’ex tennista elvetico.

“Lui non lo ha fatto contro Fritz agli US Open. Non gli manca molto, ma per vincere un torneo del Grande Slam devi fidarti dei tuoi colpi e giocare in modo più offensivo. Deve credere in questa strada. Ogni cellula del tuo corpo deve sentire che questa è l’unica strada percorribile. Il titolo non arriva da solo, soprattutto non il primo Slam“, ha aggiunto Federer.

Pensieri condivisi anche dal diretto interessato, rispondendo a domanda diretta su tali considerazioni: “Non è nulla che io già non sappia. È chiarissimo anche ai miei occhi: non sono riuscito a giocare nella maniera che avrei voluto e nei momenti più importanti. È stata una partita terribile direi. Questo è il motivo per il quale sono completamente d’accordo con quello che dice Roger“.