Ranking ATP (16 settembre 2024): Jannik Sinner sempre sul trono, sette italiani in top-50

Jannik Sinner inizia la settimana numero 15 da n.1 del mondo. L’altoatesino si è goduto da tifoso quanto fatto dai propri compagni nella settimana di Coppa Davis a Bologna. Dopo il trionfo di New York, di comune accordo con lo staff tecnico della Nazionale, il pusterese ha deciso di tirare un po’ il fiato in vista dei prossimi impegni che chiuderanno questa lunga e fantastica annata per lui, condita soprattutto dalla conquista del trono della classifica mondiale e da due Slam in singolare nella medesima annata, ovvero Australian Open e US Open.

Jannik è diventato il primo giocatore dopo Guillermo Vilas nel 1977 a vincere i suoi primi due Major in carriera nello stesso anno, mettendo la freccia in termini di settimane in vetta alla graduatoria rispetto ad Andy Roddick. Adesso si punta a Mats Wilander (20), dando per scontato il sorpasso nei confronti di Daniil Medvedev (16).

Il classe 2001 del Bel Paese comanda il ranking ATP con 11180 punti, avendo un margine di vantaggio considerevole rispetto ai suoi più immediati inseguitori: il tedesco Alexander Zverev è secondo con 6875, lo spagnolo Carlos Alcaraz è terzo con 6690 e il serbo Novak Djokovic è quarto con 5560. Pertanto, ci sono ottime possibilità che Sinner possa concludere il 2024 da numero uno.

RANKING ATP

Lunedì 16 settembre 2024

1 Jannik Sinner 11180

2 Alexander Zverev 6875

3 Carlos Alcaraz 6690

4 Novak Djoković 5560

5 Daniil Medvedev 5475

6 Andrey Rublev 4645

7 Taylor Fritz 4060

8 Hubert Hurkacz 4060

9 Casper Ruud 4010

10 Grigor Dimitrov 3920

Detto di Sinner, sono sette giocatori tra i primi 50 e nove tra i primi 100 questa settimana in casa Italia: Lorenzo Musetti (n.20), Flavio Cobolli (n.32), Matteo Arnaldi (n.33), Luciano Darderi (n.41), Matteo Berrettini (n.43), Lorenzo Sonego (n.50), Fabio Fognini (n.78) e Luca Nardi (n.86). Da sottolineare una top-50 con cinque giocatori U24.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 16 settembre 2024

1 Jannik Sinner 11180

20 Lorenzo Musetti 2280

32 Flavio Cobolli 1482

33 Matteo Arnaldi 1390

41 Luciano Darderi 1265

43 Matteo Berrettini 1165

50 Lorenzo Sonego 1081

78 Fabio Fognini 691

86 Luca Nardi 647

104 Mattia Bellucci 529

105 Francesco Passaro 538

145 Stefano Napolitano 394

152 Matteo Gigante 394

196 Giulio Zeppieri 286

198 Andrea Pellegrino 283

200 Stefano Travaglia 283