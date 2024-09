Quanti punti di vantaggio avrebbe Sinner su Alcaraz e Djokovic se vince la finale degli US Open. Ma Zverev…

L’ultimo atto degli US Open 2024 di tennis, in programma stasera alle ore 20.00 italiane, tra Jannik Sinner e lo statunitense Taylor Fritz metterà in palio 700 punti validi per il ranking ATP: l’azzurro, grazie al nuovo sistema di assegnazione di punti, in vigore a partire da questa stagione, ha già portato a casa 1300 punti.

Con l’ingresso in finale agli US Open 2024 di tennis, il numero 1 del mondo si è portato a quota 10480 nella classifica virtuale, ma vincendo il torneo salirebbe a quota 11180. Il divario con il resto del mondo sarebbe stato ancor più netto se non fossero stati tolti all’azzurro i 400 punti di Indian Wells.

Il più immediato inseguitore, infatti, il tedesco Alexander Zverev, è fermo a quota 7075, a -3405, e nel caso in cui Sinner vinca gli US Open si ritroverebbe a -4105. Nella Race, inoltre, il tedesco è al momento a -2185 dall’italiano, col rischio di finire a -2885 dopo la finale di questa sera.

Ancora più indietro, nel ranking, lo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 6690, a -3790 da Sinner, che rischia di sprofondare a -4490, mentre il serbo Novak Djoković si ritroverà a quota 5560, a -4920 dall’azzurro, col pericolo di finire a -5620 dopo il match di questa sera.

RANKING ATP VIRTUALE AL 7 SETTEMBRE

1 Jannik Sinner 10480 (11180 in caso di vittoria agli US Open)

2 Alexander Zverev 7075

3 Carlos Alcaraz 6690

4 Novak Djoković 5560

5 Daniil Medvedev 5475

6 Andrey Rublev 4645

7 Taylor Fritz 4060 (4760 in caso di vittoria agli US Open)

8 Hubert Hurkacz 4060

9 Casper Ruud 4010

10 Grigor Dimitrov 3965