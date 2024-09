Quando la prossima partita di Sinner a Pechino? Programma, avversario, precedenti

Jannik Sinner affronterà Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, l’appuntamento è per lunedì 30 settembre in orario ancora da definire. Il numero 1 del mondo è riuscito a battere in rimonta il cileno Nicolas Jarry e il russo Roman Safiullin, guadagnando così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. Il tennista italiano, su cui grava la spada di Damocle del ricorso presentato dalla WADA, partirà con i favori del pronostico contro il ceco, ma dovrà stare particolarmente attento a un rivale molto rognoso e insidioso.

Jannik Sinner ha vinto l’unico precedente disputato contro Lehecka, 22enne numero 37 del ranking ATP: pochi mesi fa ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, dove l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3. Lehecka ha regolato due spagnoli: prima Martinez in due set e poi Bautista Agut in rimonta, al momento sembra essere in ottima forma e non sarà un ostacolo semplice da superare. In palio la qualificazione alla semifinale dove potrebbe materializzarsi un derby con Lorenzo Musetti, atteso prima dal padrone di casa Bu e poi dal vincente della sfida tra il russo Rublev e lo spagnolo Davidovich Fokina.

PROSSIMO AVVERSARIO DI JANNIK SINNER A PECHINO

Il ceco Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino.

QUANDO LA PROSSIMA PARTITA DI JANNIK SINNER

Lunedì 30 settembre, in orario da definire.

PRECEDENTI SINNER-LEHECKA.

1-0. Sinner ha vinto i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per 6-3, 6-3.