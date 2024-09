Quando il sorteggio dell’ATP di Pechino? I possibili avversari di Sinner turno per turno

I China Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma a Pechino, in Cina, si svolgeranno dal 26 settembre al 2 ottobre: si giocherà sul cemento outdoor del National Tennis Centre e ci sarà il ritorno in campo dopo la vittoria agli US Open di Jannik Sinner.

A meno di forfait last minute, le otto teste di serie saranno Sinner, il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, i russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, il bulgaro Grigor Dimitrov, Lorenzo Musetti e l’altro russo Karen Khachanov.

Il sorteggio del tabellone principale dei China Open 2024 di tennis si terrà martedì 24 settembre alle ore 8.30 italiane: le qualificazioni si svolgeranno martedì 24 e mercoledì 25, mentre il tabellone principale scatterà giovedì 26 e si completerà mercoledì 2 ottobre, con la finale di singolare prevista non prima delle ore 11.00 italiane.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno e secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra i quali gli italiani Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero il russo Andrey Rublev, il bulgaro Grigor Dimitrov, Lorenzo Musetti e l’altro russo Karen Khachanov.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed il russo Daniil Medvedev.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero il tedesco Alexander Zverev.