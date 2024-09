Prosegue la crisi senza fine di Tsitsipas: subito eliminato anche a Tokyo

Continua la crisi di Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco è stato sconfitto dall’americano Alex Michelsen all’esordio anche nell’ATP 500 di Tokyo, proseguendo un momento davvero negativo della sua carriera. Un ko arrivato in rimonta, dopo che il numero dodici del mondo aveva vinto primo set, per poi crollare completamente nei restanti due e con Michelsen che si è imposto con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 in un’ora e quarantotto minuti di gioco.

Dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros (sconfitta con Alcaraz), la stagione di Tsitsipas è proseguita con una serie di sconfitte e prestazioni davvero molto negative e che hanno portato il greco anche a separarsi dal papà Petros, che è sempre stato il suo storico allenatore. La svolta non è davvero mai arrivata, con anche la disastrosa eliminazione al primo turno dello US Open per mano di Thanasi Kokkinakis, proprio l’avversario che il greco ha battuto nella prima giornata della Laver Cup.

Oggi è arrivata l’ennesima delusione, in una partita nella quale Tsitsipas ha commesso trentasei errori non forzati, aggiungendo anche quattro doppi falli. Dall’altra parte Michelsen ha realizzato più vincenti (27 contro 23), sfruttando tutte e cinque le palle break avute a disposizione.

Eppure il match era cominciato benissimo per Tsitsipas, con il break in apertura e poi strappando il servizio anche nel quinto gioco, portandosi sul 4-1. Michelsen è riuscito a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma comunque il greco ha chiuso bene il primo set in suo favore per 6-4.

Da quel momento si è spenta completamente la luce per l’ellenico. Un disastroso secondo set con Michelsen che ha trovato il break nel secondo game e poi successivamente anche nel sesto, andando a chiudere sul 6-1. Il copione della partita è sempre rimasto lo stesso anche nel terzo set. Subito break nel primo game e poi anche nel quarto. Avanti 4-1 Michelsen ha dovuto solo amministrare, con Tsitsipas incapace totalmente di reagire e che ha perso il set per 6-2, venendo eliminato.