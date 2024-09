Piccola disavventura per Charles Leclerc sulle strade di Montecarlo: cosa è successo al pilota della Ferrari

Cose che capitano, anche a un grande pilota di F1. Charles Leclerc si sta godendo qualche giorno di stacco, dopo aver trionfato a Monza, nel Tempio della velocità. L’affermazione del pilota della Ferrari nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 ha dei contorni inattesi, frutto della strategia lungimirante della scuderia di Maranello e delle eccelse qualità di guida del monegasco.

La gestione delle gomme, infatti, è stata la carta vincente che ha permesso alla squadra di Maranello di fare un pit-stop in meno rispetto ai rivali e poi il tutto è da ascrivere anche al talento di Charles, capace di mettersi dietro le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris.

Le insidie, però, non ci sono solo in pista e Leclerc ne ha dovuto prendere atto sulle strade di casa sua, nel Principato. Il racing driver è stato protagonista di un piccolo incidente con la sua Ferrari Purosangue: il fresco vincitore del GP d’Italia ha infatti tamponato la macchina che lo precedeva in una delle curve più iconiche del circuito cittadino monegasco.

Nel tratto dopo il Mirabeau e prima di Portier e Tunnel, c’è stato la piccola disavventura, immortalata in un filmato diventato presto virale su Tik Tok e poi anche su Instagram. Uno Charles che avrà fatto la constatazione amichevole…

VIDEO CONTRATTEMPO CHARLES LECLERC