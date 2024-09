Pattinaggio artistico: Pezzetta quarta al Grand Prix Junior di Danzica. Finelli-Bucciarelli terzi dopo la rhythm dance

Una giornata da ricordare. L’Italia del pattinaggio artistico brilla in quel di Danzica, città della Polonia che sta ospitando in questo fine settimana la quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025. In una particolarmente difficile categoria individuale femminile, Anna Pezzetta ha infatti conquistato la quarta posizione finale, confermando così la casella già ottenuta nel corto.

Segnali davvero importanti quelli del talento altoatesino, abile a tenere botta pattinando il settimo libero, aperto con un triplo flip da manuale e impreziosito solo da altri tre tripli. Pur mancando alcuni elementi di salto di alto profilo l’azzurrina si è attestata quindi in zona 104.43 (50.51, 54.92) arrivando al totale di 169.21, punteggio in linea con quello del Lombardia Trophy che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

Come al solito non ha tradito le aspettative la giapponese Mao Shimada che, per l’occasione, ha centrato un posto in finale ottenendo la dodicesima vittoria consecutiva in una competizione internazionale, sbaragliando la concorrenza con un triplo axel, un quadruplo toeloop sul quarto e altri sette tripli, accomodandosi in quota 151.57 (86.19, 65.38) per 224.68. Sfiora la soglia dei 200 punti la connazionale Kaoruko Wada, al posto d’onore con 127.64 (66.12, 61.52) per 198.22, diciotto punti in più della sudcoreana Nayeon Ko, terza con 114.56 (57.56, 57.00) per 180.14

Ottime notizie poi nella danza sul ghiaccio, con la splendida terza posizione conquistata da Laura Finelli-Massimiliano Bucciarelli al termine della rhythm dance. Un risultato che certifica il bel momento che sta vivendo il movimento junior, trainato da Noemi Tali-Noah LaFornara. Ottimo il punteggio degli azzurri, bravi a raccogliere 63.67 (36.41, 27.26) cedendo il passo di un’incollatura i canadesi Sandrine Gauthier-Quentin Thieren, secondi con 63.96 (35.65, 28.31). Più staccati invece Katarina Wolfkostin-Dmitry Tsarevski, leader con 65.85 (36.59, 29.26).

Da rilevare anche il terzo libero ottenuto da Irma Napolitano-Edoardo Comi nelle coppie d’artistico. I nostri ragazzi, malgrado un segmento breve negativo hanno recuperato ben sei posizioni chiudendo quinti con 91.26 (45.09, 46.17) per 130.55. A vincere per dispersione sono stati invece i cinesi Jiaxuan Zhang-Yihang Huang, i quali hanno guadagnato 104.08 (54.62, 50.46) per 161.96.

Lontanissimi poi gli ucraini Sofiia Holichenko-Artem Darenskyi, secondi con 84.77 (40.82, 45.96) per 136.58. Blitz poi per i canadesi Julia Quattrocchi-Simon Desmarais, terzi con 88.83 (41.83, 47.00) per 134.88. Quindicesimi infine Melissa Merrone-Alberto Tommasi con 72.77 (35.16, 38.61) per 108.60, diciassettesimi Elisabetta Profaizer-Matteo Libasse Mandelli con 57.19 (23.70, 33.49) per 90.03.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE DI ARTISTICO