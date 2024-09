Pattinaggio artistico: è la settimana dello Shanghai Trophy. Tre big azzurri tra gli invitati

Prosegue il cosiddetto periodo di pre-season nel mondo del pattinaggio di figura. Questa settimana infatti si svolgerà presso l’Oriental Sports Center l’ormai tradizionale Shanghai Trophy 2024, competizione internazionale in scena dal 3 al 5 ottobre riservata alle quattro categorie tradizionali più la disciplina del sincronizzato.

Per l’occasione, saranno della partita tre rappresentanti della Nazionale italiana, tutti da osservare con estrema attenzione. I più attesi saranno ovviamente i grandi veterani della danza, ovvero Charlène Guignard-Marco Fabbri, al primo test al di là dei propri confini dopo il buon debutto al Lombardia Trophy. A battagliare con il binomio azzurro ci saranno, tra gli altri, i canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen.

Nelle coppie d’artistico i fari saranno puntati invece su Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, pronti ad affrontare la prima gara della nuova annata sportiva dopo essere stati invitati al seguito del forfait dei cinesi Siyang Zhang-Ziqi Jia. Tra i team più pericolosi spiccano senza dubbio gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, apparsi molto solidi nella prova consumatasi a Bergamo due settimane fa.

Nikolaj Memola sarà invece l’unico pattinatore individuale italiano della spedizione. Anche per lui sarà un esordio di lusso, considerare la presenza sul ghiaccio di un’icona come Jason Brown e del sempre pericoloso Junhwan Cha. Ricordiamo che nel fine settimana si disputerà anche il Denis Ten Memorial in Kazakistan, evento che vede ai nastri di partenza anche Daniel Grassl, motivato a fare bene dopo l’anno sabbatico.