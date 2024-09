Pattinaggio artistico a rotelle: Giorgio Casella si impone nella style ai Mondiali. Altieri Degrassi ad un passo

L‘Italia detta ancora legge ai Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, evento in fase di svolgimento in questi giorni alla Fiera di Rimini, una delle strutture coinvolte nei World Skate Games, ovvero la maxi competizione che raggruppa in un unico Paese, in questo caso l’Italia, tutte le rassegne iridate degli sport affiliati alla Federazione Internazionale. Dopo il successo di Roberta Sasso nel segmento breve, Giorgio Casella ha ottenuto il primo posto nella style della Solo Dance maschile, immediatamente seguito dal compagno di squadra Gherardo Altieri Degrassi.

Prova superba per i nostri ragazzi – scesi in pista soltanto oggi dopo il rinvio di ieri, giornata contrassegnata da alcune infiltrazioni d’acqua che hanno ritardato non poco la tabella di marcia – capaci di sbaragliare la concorrenza con due programmi vicini a quota 70. Casella, un po’ come Sasso, ha alzato la posta in palio grazie al livello degli elementi, ricevendo l’assegnazione di livello 4 nell’artistic foot sequence, nei cluster e soprattutto nel difficile pattern di Roman Mood, tutte difficoltà chiaramente premiate con un QOE importante.

Ricevendo poi livello 3 nei travelling e sfoggiando qualità alta nelle components, l’atleta ha conquistato la bellezza di 69.76 (37.00, 32.76), regolando di un’incollatura un Gherardo Altieri Degrassi che si è dovuto accontentare del secondo posto con 68.25 (35.75, 32.50), complici due livelli 3 nei travelling e nel pattern. In vista del libero di prevede una lotta titanica tra i due italiani. Anche se non mancheranno le insidie.

Bisognerà infatti fare attenzione allo spagnolo Aleix Bon Bravo, terzo a due punti di distanza con 67.47 (35.85, 31.62) risultando altamente competitivo sul versante tecnico ma leggermente più indietro nel secondo punteggio. L’iberico ha le carte in regola per far saltare il banco. Fari puntati poil portoghese Ernesto Silva, quarto con 67.29 (35.98, 31.31) precedendo uno dei grandi favoriti, l’ex Campione del Mondo colombiano Brayan Carreno che, seppur vantando le migliori components del lotto, ha raccolto un solo livello 4 nell’Artistic Foot Sequence, perdendo terreno con i restanti (buoni) elementi di livello 3 spingendosi fino a 66.86 (34.05, 32.81).

Domani, giovedì 19 settembre, si svolgeranno i programmi liberi.