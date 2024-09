LIVE Italia-Argentina, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: gli azzurri affrontano i sudamericani per approdare all’ultimo atto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, incontro valido per le semifinali dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, evento in scena al Pala Igor di Novara, una delle tante venue dei World Skate Games, la competizione mutisport che racchiude in un unico Paese (l’Italia) tutte le competizioni iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Dentro o fuori ancora una volta: chi vince continua a sperare nella medaglia d’oro, chi perde si dovrà accontentare della finale 3-4° posto contro la perdente del match fra Spagna e Portogallo. L’Italia proverà a giocarsi tutte le sue carte.

Cocco e compagni sanno che l’esame è proibitivo contro i maestri sudamericani che difendono il titolo ma, dopo la semifinali degli ultimi Mondiali, hanno già testato cosa vuol dire avere a che fare con gli argentini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per le semifinali dei Campionati Mondiali 2024 a Novara. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 16:00. Buon divertimento!