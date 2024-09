Pattinaggio artistico a rotelle: Roberta Sasso trova lo strappo nella style ai Mondiali 2024

Sul filo della perfezione. Nella gara dai mille punti interrogativi Roberta Sasso non si scompone. Anzi, alza la posta in palio e scava un piccolo solco dopo la style della Solo Dance femminile, segmento clou della decima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Una vera e propria maratona rallentata da alcuni problemi legati all’infiltrazione della pioggia, fattore che ha stravolto il programma, tanto da spostare la prova maschile a domani mattina.

La detentrice del titolo iridato, scesa in pista nell’ultimo gruppo dopo una lunga interruzione, si è rivelata l’unica del lotto a spingersi oltre la vertiginosa soglia dei 70 punti; merito di quattro elementi di altissimo profilo, tutti premiati da una qualità di esecuzione estremamente elevata.

Splendido l’inizio con l’artistic foot sequence, chiamata di livello 4 così come il pattern di Roman Mood (è questa la difficoltà che le ha consentito lo strappo): quasi unanime il responso del pannello giudicante con 5 +2 e un solo +1 in entrambi i casi. Dopo i cluster, di livello 3, l’emiliana si è poi scatenata con la sequenza dei soliti iper fluidi travelling (livello 4), portando il tecnico a 38.38, score bilanciato poi dal migliore riscontro nelle components di 32.81, per un totale di 71.19. Punteggio marziano.

In scia la spagnola Natalia Baldizzone Morales, salita di colpi rispetto alla prima parte di annata sportiva e riuscita ad ottenere anche lei tre livelli 4 su quattro, mancando il massimo solo nel pattern ed attestandosi a 68.32 (36.63, 31.69). Leggermente più staccata poi la nostra Asya Sofia Testoni, come sempre sfavillante in una delle style più belle della storia recente, a questo giro rallentata da una sbavatura nei travelling (livello 3) che ha pagato in termini di QOE e da un’assegnazione di livello 2 nel pattern. I numeri diranno alla fine 64.39 (34.08, 30.31).

Sugli scarichi dell’azzurra c’è poi la colombiana Maria Paulina Perez Gomez, quarta con 62.21 (33.83, 28.38). Solo ottava invece la quotata pattinatrice del Paraguay Erika Alarcòn, fallosa nei travelling e non sulla stessa linea delle avversarie di vertice nelle components, come certifica lo score di 59.80 (32.23, 27.57).

Molto bene in categoria Junior Yuri Allegranti, unico a sbriciolare quota 60 prendendosi la leadership con 61.02 (33.15, 27.87) precedendo il colombiano Jeshua Folleco Cigarzon, secondo con 59.34 (31.20, 28.14) davanti al portoghese Victor Castro, terzo a 57.26 (30.82, 26.44). Nona piazza attualmente invece per Marco Tolmino con 49.39 (26.77, 22.62).

Lotta aperta in campo femminile con la prima posizione dela furia rossa Mireilla Montilla Sanchez, la quale ha segnato 58.18 (31.12, 27.06), due punti in più della nostra Alice Vedova, in lotta al posto d’onore con 56.40 (31.02, 25.38) avanzando di un’incollatura rispetto all’olandese Quinta Van Lare, terza con 52.92 (30.29, 25.63). Nel gruppone intorno a zona 51 anche Mathilda Pietrobuoni, attualmente ottava con 51.50 (29.25, 22.25).

Domani, mercoledì 18 settembre, si disputerà la style dance maschile Senior e la free dance dei gruppi peggio piazzati dopo la style delle categorie senior femminile, junior maschile, senior femminile.