Patrick Lefevere: “Evenepoel? Nel 2025 potrebbe fare Giro e Tour…”

Mentre il 2024 ciclistico sta per entrare nella sua caldissima fase finale, con tanti appuntamenti succulenti ancora in calendario, fra cui anche il Mondiale di domenica prossima – 29 settembre -, c’è chi pensa già al 2025.

E’ il caso di Patrick Lefevere, il team manager della Soudal-QuickStep che, intervistato da La Dernière Heure, ha svelato le ipotesi di partecipazione alle corse del prossimo anno del suo corridore più rappresentativo: il belga Remco Evenepoel.

L’idea è quella di fare Giro e Tour nel 2025: “Remco voleva già farlo nel 2024, ma il suo allenatore ha cambiato questo piano: per il 2025 è realistico. Pogacar ha mostrato che è possibile vincerle entrambe. Chiunque conosce Remco sa che trae motivazione da queste cose. Ovviamente, questo significa una preparazione completamente diversa. Dovrà avere un primo picco a metà aprile, perché la sua stagione inizierà più tardi. E facendo il Giro potrebbe anche essere in grado di correre la Milano-Sanremo”.

Sulle voci di una partenza di Evenpoel verso altri lidi ciclistici, Lefevere commenta: “Non abbiamo alcuna intenzione di farlo andare, una sua partenza non è proprio considerato. Tanto più finché non ho un messaggio da parte di una squadra che mi dice che vuole parlare con Remco. Guadagnerebbe molto di più altrove? Forse finanziariamente siamo meno forti di altri, ma Evenepoel sta bene qui da noi. Ed è anche una questione di fiducia. Guardiamo al suo percorso. Nel 2026 avrà ancora 26 anni. Forse allora potrà andare a caccia dei soldi pesanti”.

Sul budget della Soudal-QuickStep: “Potremmo avere più risorse. Non posso far altro che notare che molti grandi marchi stanno bussando alla nostra porta. Ad ogni modo, sono stufo della storia che riguarda il trasferimento di Evenepoel. È iniziata quattro anni fa con la Ineos e oggi tocca alla Red Bull. Domani sarà la UAE, giusto? Queste voci mi infastidiscono perché non portano a nulla. Ricordiamoci lo scorso anno tutta la saga riguardo la fusione con la Visma… Penso che tutti siano stufi ormai…”