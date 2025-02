Come procede il recupero di Remco Evenepoel? Le ipotesi sul rientro in gara

Remco Evenepoel prosegue il proprio percorso di recupero dopo il brutto incidente di dicembre, quando andò a sbattere contro la portiera di un’auto riportando multiple fratture a costole, spalla destra e mano destra. Il fuoriclasse belga sta lavorando alacremente per recuperare la propria condizione fisica e spera di tornare presto in gruppo, anche se per il momento non è ancora stato stilato un programma teorico di gare, almeno in maniera ufficiale.

L’alfiere della Soudal Quick-Step sembra avere superato le difficoltà legate all’infortunio, come ha riportato il sito belga dhnet.be, e si è anche allenato insieme ai compagni di squadra sulle strade della Omloop Nieuwsblad, semiclassica che si disputerà sabato 1° marzo. Il Campione Olimpico a cronometro e della prova in linea sembra essere ottimista e arrivano buone notizie riguardo alla salute del 25enne, che non corre dallo scorso 12 ottobre (secondo al Giro di Lombardia).

Lo stesso Remco Evenepoel ha dichiarato: “Sto rispettando le tempistiche“. Non si vogliono accelerare eccessivamente i tempi, ma qualcuno vocifera di un rientro per la Freccia del Brabante, in programma venerdì 18 aprile, due giorni prima della Amstel Gold Race che si correrà la domenica di Pasqua.