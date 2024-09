Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: qualificate Ortigia, Brescia e Pro Recco. De Akker fuori, Quinto quasi

Tre squadre passano il turno, una è fuori ed una si trova ad un passo dall’eliminazione: è questo il bilancio delle formazioni italiane dopo la terza giornata del turno di qualificazione dell’Euro Cup maschile 2024-2025 di pallanuoto.

Nella seconda competizione europea sono in lizza 36 squadre, suddivise in quattro gironi da cinque ed altrettanti da quattro, che si concluderanno domenica 29: le prime due di ogni gruppo avranno accesso alla fase a gironi, in cui le 16 qualificate saranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro.

In casa Italia sono già certe dell’approdo alla fase a gironi il Brescia, l’Ortigia e la Pro Recco: i lombardi sono già certi del primo posto, mentre siciliani e liguri domani scenderanno in acqua per giocarsi il primato nei rispettivi raggruppamenti avendo già la certezza di aver superato il turno.

Eliminato il De Akker Team, che domani giocherà solo per chiudere al terzo posto, mentre servirà un’impresa all’Iren Genova Quinto, che dovrà battere gli ellenici del Voluliagmeni con almeno 4 gol di scarto segnandone almeno 14, e poi dovrà sperare nella vittoria del Barcellona sul Solaris Sibenik nei tempi regolamentari.

Il Brescia festeggia il primo posto nel Gruppo B, che consentirà ai lombardi di incontrare una sola prima e due seconde nella fase a gironi, liquidando i bosniaci del Banja Luka per 32-3, mentre l’Ortigia centra la qualificazione superando nel Girone G i padroni di casa sloveni del Triglav Kranj per 17-6.

Missione compiuta anche per la Pro Recco, che nel Girone H regola gli spagnoli del Terrassa col punteggio di 15-10, mentre resta appeso ad un filo il destino dell’Iren Genova Quinto, che nel Girone C crolla nell’ultimo quarto e cede il passo ai croati del Solaris Sibenik per 9-12.

Non ce la fa, infine, nel Gruppo F il De Akker Team, che dapprima cede agli ellenici del Panathinaikos con lo score di 4-11 e poi, ad eliminazione ormai aritmetica, nel secondo impegno odierno riesce a superare i tedeschi del Ludwigsburg, battuti col punteggio di 16-10.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE EURO CUP MASCHILE

Turno di qualificazione Euro Cup maschile (26-29 settembre)

Risultati

Giovedì 26 settembre

Girone B

17.00 AN Brescia-Honved 12-7

19.00 Budva-Banja Luka 35-9

Girone F

18.00 Ludwigsburg-Panathinaikos 4-18

20.00 Pays d’Aix-Jug 11-17

Venerdì 27 settembre

Girone B

17.00 Valis-AN Brescia 9-17

19.00 Budva-Honved 7-19

Girone C

16.30 Vouliagmeni-Solaris 12-10

18.30 Barcelona-Iren Genova Quinto 13-12

Girone F

17.30 De Akker-Jug 10-16

19.30 Pays d’Aix-Ludwisburg 19-14

Girone G

17.30 CC Ortigia 1928-Paok 15-13

19.30 Triglav Kranj-Duisburg 6-22

Girone H

18.00 BVSC Manna-CN Terrassa 16-13

20.00 Pro Recco-Primorje 13-3

Sabato 28 settembre

Girone B

10.00 Valis-Honved 6-10

12.00 AN Brescia-Banja Luka 32-3

17.00 Budva-Valis 8-15

19.00 Honved-Banja Luka 32-0

Girone C

16.30 Iren Genova Quinto-Solaris 9-12

18.30 Barcelona-Vouliagmeni 13-11

Girone F

09.30 De Akker-Panathinaikos 4-11

11.30 Jug-Ludwigsburg 17-9

18.00 Pays d’Aix-Panathinaikos 9-13

20.00 De Akker-Ludwigsburg 16-10

Girone G

17.30 Duisburg-Paok 12-10

19.30 Triglav Kranj-CC Ortigia 1928 6-17

Girone H

18.00 BVSC-Manna-Primorje 14-10

20.00 CN Terrassa-Pro Recco 10-15

Domenica 29 settembre

Girone B

10.00 Budva-AN Brescia

12.00 Banja Luka-Valis

Girone C

10.30 Vouliagmeni-Iren Genova Quinto

12.30 Barcelona-Solaris

Girone F

09.30 Jug-Panathinaikos

11.30 Pays d’Aix Natation-De Akker

Girone G

10.00 CC Ortigia 1928-Duisburg

12.00 Triglav Kranj-Paok

Girone H

10.00 Primorje-CN Terrassa

12.00 BVSC Manna-Pro Recco

Classifiche (in grassetto le squadre qualificate)

Girone A – Sabac

VK Sabac (SRB) 9, Team Strasburgo (FRA)* 7, CS Dinamo Bucuresti (ROU) 7, OSC Budapest (HUN) 1, OSC Potsdam (GER) 0. * = una partita in più.

Girone B – Budva

AN Brescia (ITA) 9, Endo Plus Service Honved (HUN)* 9, VK Valis Vega (SRB) 3, Budvanska Rivijera (MNE) 3, VK Banja Luka (BIH) 0. * = una partita in più.

Girone C – Barcellona

CN Barcelona (ESP) 6, Vouliagmeni NC (GRE) 3, VK Solaris (CRO) 3, Iren Genova Quinto (ITA) 0.

Girone D – Zagabria

HAVK Mladost (CRO) 9, GS Apollon Smyrnis (GRE) 6, Enka Istanbul (TUR) 3, CN Sant Andreu (ESP) 3, VA Cattaro Kotor (MNE)* 3. * = una partita in più.

Girone E – Atene

Szolnoki Dozsa-Praktiker (HUN) 6, Panionios GSS (GRE) 3, Spandau 04 (GER) 3, CN Tenerife Echeyde (ESP) 0.

Girone F – Aix-en-Provence

Panathinaikos AC (GRE) 9, VK Jug AO Dubrovnik (CRO) 9, Pays d’Aix Natation (FRA) 3, De Akker Team (ITA) 3, SV Ludwigsburg 08 (GER)* 0. * = una partita in più.

Girone G – Kranj

ASC Duisburg (GER) 6, Ortigia 1928 (ITA) 6, PAOK Saloniki (GRE) 0, AVK Triglav Kranj (SLO) 0.

Girone H – Budapest

Pro Recco (ITA) 6, BVSC-Manna (HUN) 6, CN Terrassa (ESP) 0, Primorje EB Rijeka (CRO) 0.