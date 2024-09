Pagelle GP Misano MotoGP: Marquez inarrivabile con la pioggia, Bagnaia solido, Martin stecca

PAGELLE GP MISANO MOTOGP 2024

Marc Marquez (Ducati Gresini) 9 – E sono due. Il Cabroncito ci ha preso gusto. Quando le condizioni di aderenza non sono perfette, gli altri rallentano e lui si esalta. Un po’ di pioggia a Misano è stata sufficiente per ribaltare la situazione e regalare a Marc la seconda vittoria consecutiva dopo Aragon. No, non è solo un duello Bagnaia-Martin questo campionato, attenzione all’asso nativo di Cervera a -53 dalla vetta.

Francesco Bagnaia (Ducati Factory) 7.5 – Ha fatto quello che doveva fare, preso atto che da un certo momento in poi Marquez ne aveva di più. Visto l’errore di Jorge Martin, ha pensato bene di non prendersi ulteriori rischi e di portarsi a caso 20 punti, che nelle condizioni fisiche in cui è, vanno più che bene. Il -7 da Martin in classifica generale è una notizia lieta, l’ascesa di Marc non altrettanto…

Enea Bastianini (Ducati Factory) 7 – Un podio è sempre ben accetto, specie per lui che nelle qualifiche fa sempre un po’ di fatica. Passo gara buono quello del romagnolo, che però ha un po’ pagato dazio, come tutti a parte Marquez, l’arrivo della pioggia e la perdita di feeling sul posteriore.

Brad Binder (KTM) 7 – Il migliore della truppa di Mattighofen, ai piedi del podio. Un risultato frutto di una lunga battaglia con l’immediato gruppo degli inseguitori, mancando però nel quid decisivo per essere della partita nella top-3.

Marco Bezzecchi (Ducati) 6.5 – Una top-5 dal sapor di sufficienza piena per il romagnolo, dopo ottime qualifiche. La GP23 continua a non essere così adatta al suo stile di guida, ma Bezzecchi sta provando ad adattarsi al meglio possibile.

Fabio Quartararo (Yamaha) 7.5 – Una settima piazza sembrava un miraggio alcune gare fa, ma a Misano si è rivista la versione combattiva del campione francese. Vedremo se la Yamaha saprà progredire e metterlo nelle condizioni in futuro di essere contento per ben altre posizioni.

Jorge Martin (Ducati Gresini) 5 – Una scelta fin troppo ardita quella dello spagnolo, quando anche in condizioni di umido sembra avere un po’ di margine su Pecco. La decisione di entrare ai box per montare le gomme da pioggia gli è costata la gara e il ripensamento immediato, cogliendo di sorpresa la squadra, un’ulteriore topica. Una brutta domenica per l’iberico.

Pedro Acosta (GasGas) 4.5 – Va per le terre quando arriva la pioggia, non comprendendo che il passaggio sul cordolo potesse riservargli qualche imprevisto. Un errore dal sapor di passo indietro.

Franco Morbidelli (Ducati Gresini) 4.5 – Brutto errore per il Morbido non appena è arrivato Giove Pluvio. L’anteriore si è chiusa e la sua gara è finita nella ghiaia. Peccato.