Pagelle Europei ciclismo 2024: l’Italia crolla nel finale, Tim Merlier eccezionale

PAGELLE EUROPEI CICLISMO 2024

Tim Merlier, voto 10: vittoria meritatissima, frutto di una volata conclusiva veramente irresistibile nella quale ha distrutto la resistenza di tutti i rivali. Tutti si aspettavano Philipsen, invece il Belgio, in casa, può gioire con il 31enne che vestirà la maglia di campione continentale il prossimo anno. E pensare che era stato in difficoltà in un tratto di pavé a causa di una foratura.

Olav Kooij, voto 7,5: la seconda piazza non è assolutamente da buttare per il neerlandese, ma visto ciò che aveva dimostrato settimana scorsa ad Amburgo ci si aspettava magari un testa a testa maggiore con Merlier, invece la sconfitta è netta.

Madis Mihkels, voto 7,5: classe 2003, estone, ne sentiremo parlare in futuro. A 21 anni coglie, contro velocisti di gran lusso, una medaglia di bronzo che vale tantissimo, gettandosi al meglio nello sprint finale.

Jasper Philipsen, voto 5,5: il primo deluso per il suo quarto posto sarà sicuramente lui. Era l’uomo più atteso, invece deve vedere trionfare il compagno di squadra Merlier.

Mads Pedersen, voto 6,5: da apprezzare la voglia di attaccare, è stato l’unico che in tutti i modi ha tentato di evitare la volata, su un percorso troppo semplice. Poi si getta nello sprint, ma con poche energie chiude sesto.

Mathieu van der Poel, voto 5,5: la gamba non è ancora quella dei giorni migliori. Che si stia preparando per i Mondiali?

Jonathan Milan, voto 5: solo tredicesimo, vista come si era messa la gara ci si aspettava molto di più. Sulla sua prestazione purtroppo incide anche un finale non eccezionale della squadra azzurra nel lanciarlo, ma il velocista della Lidl-Trek deve imparare, per il futuro, anche a destreggiarsi da solo.

Edoardo Affini e Mirco Maestri, voto 9: se la corsa è rimasta chiusa per oltre 200 chilometri il merito è soprattutto il loro. Due passisti eccezionali.