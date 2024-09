Oliver Bearman da record con Ferrari e Haas: primo pilota a punti con due scuderie diverse al debutto

Oliver Bearman ha chiuso un’altra fantastica gara in Formula 1, confermando di avere grande stoffa e talento. Il britannico classe 2005 dell’accademia Ferrari aveva mostrato già le sue qualità con il settimo posto raggiunto nel Gran Premio dell’Arabia Saudita all’esordio assoluto con la Rossa, quando era stato chiamato a sostituire Carlos Sainz per l’appendicite.

Nuovamente chiamato in causa per il Gran Premio dell’Azerbaijan per sostituire Kevin Magnussen che ha esaurito i punti sulla patente, ecco che è arrivata un’altra grandissima prova: ieri il buonissimo undicesimo posto in qualifica arrivando a un passo dalla Q3 e oggi la zona punti conquistata con la decima posizione davanti al compagno di squadra Nico Hulkenberg.

Una gara condotta in maniera costante e intelligente: nella prima parte ha lasciato andare Hulkenberg non perdendo tempo in un duello con lui, poi nel finale aveva più passo del tedesco e ha finito quindi per passarlo e per prendersi una meritatissima zona punti per la seconda volta su due in stagione. Un punto con vista 2025 per Bearman, che l’anno prossimo avrà un sedile da titolare proprio con la Haas: queste prime apparizioni lasciano intendere che possa davvero rappresentare un patrimonio per il futuro della Ferrari.