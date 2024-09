NELLA STORIA! Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il doppio misto agli US Open, prima coppia tutta italiana in uno Slam!

Sara Errani e Andrea Vavassori fanno la storia: insieme, formano la prima coppia tutta italiana vincitrice di un torneo del Grande Slam in doppio misto. Il trionfo del duo tricolore arriva battendo la coppia tutta USA formata da Taylor Townsend e Donald Young per 7-6(0) 7-5. L’Arthur Ashe Stadium si tinge dei colori dell’Italia, e in particolare di due parabole sportive davvero belle da ricordare e ripercorrere. Per Sara il sesto Slam, comprendendo i cinque con Roberta Vinci, e l’aver vinto su tutti i campi centrali degli Slam, tra doppio femminile, misto e Olimpiadi. Per Andrea è la prima gioia e il coronamento di un anno davvero bellissimo, vissuto per buona misura insieme a Simone Bolelli.

Nei primi tre game, praticamente, non succede nulla di rilevante. Accade qualcosa nel quarto, quando delle buone iniziative a firma Townsend mettono in pericolo Errani. Ci pensa Vavassori, prima tirando addosso a Young e poi due volte sopra la rete, a salvare il 2-2. Sul 3-3 Young tira due passanti di dritto che portano al deciding point sul servizio del torinese. L’ex promessa del tennis USA, però, sbaglia il dritto centrale dopo essersi visto due volte parare il colpo da Errani. Quando tutto sembra destinato ad avviarsi verso possibili sfumature di tie-break, i due italiani alzano la posta in gioco da 30-0 e trasformano il game in quello del break al deciding point, complice Townsend che forza e sbaglia in lunghezza nello scambio con Errani. Per lei, però, turno di servizio difficile anche per la tensione, e due brutti errori di Vavassori fanno il resto: al tie-break ci si arriva. Si tratta, però, di un’autentica lezione di tennis da parte dei due azzurri: Sara fa tutto quello che si può sognare su un campo, Andrea compie un paio di miracoli al limite della realtà. Risultato: 7-0.

Gli effetti di quanto accaduto pochi minuti prima si fanno sentire eccome su entrambe le coppie. Gli italiani esprimono un tennis sempre più bello e anche difficile da decifrare per i due americani. E, dall’altra parte, Townsend, che per tutto il parziale d’apertura ha semplicemente tenuto in piedi la coppia, semplicemente ha due minuti di confusione totale. Sul 2-1 per Errani/Vavassori, infatti, è lei a sbagliare qualsiasi cosa e a regalare il break agli azzurri, con il torinese che non si fa pregare e porta a casa anche il 4-1. Il sorriso, però, dura pochi minuti, perché la coppia USA dispiega tutto il repertorio per togliere la battuta a Errani per la seconda volta nel match, a 15. In qualche modo l’ottavo game arriva anch’esso al deciding point, ma Townsend riesce a giocare lo smash su Vavassori per il 4-4. Sul 5-4, servizio Young, ci sono un paio di rimpianti per Vavassori, tra un dritto in rete e una palla mal valutata, ma è sul 6-5 che arriva il momento decisivo. Townsend inizia a sbagliare di nuovo, arrivano tre match point, ed è al terzo che può esplodere la gioia di Sara e Andrea, che se la urlano in faccia con tutto quello che hanno.

Era dal 1986 che l’Italia non viveva un successo in misto: allora, sempre a New York, ci riuscì Raffaella Reggi, che si impose assieme a Sergio Casal e contro due leggende del doppio (e non solo), Martina Navratilova e Peter Fleming. Oggi arriva un’altra ciliegina sulla torta per un’Italia che al momento assomma sette finali Slam nel 2024 (e potrebbe non essere finita qui). E con una coppia che si è formata a Wimbledon, in funzione Olimpiadi, e che si è sempre divertita tanto. E che, oggi, ha toccato una grande vetta.