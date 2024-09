NASCAR, inizia dal Kansas il ‘Round of 12’

Scatta dal Kansas Speedway la seconda parte dei NASCAR Playoffs con dodici piloti ancora in lizza per il successo finale. Harrison Burton, Martin Truex Jr, Brad Keseloweski e Ty Gibbs non fanno più parte della contesa per il prestigioso trofeo che come accade dal 2020 ad oggi verrà assegnato a novembre dopo il Championship 4 di Phoenix (Arizona).

Nello Stato del Kansas si riparte dopo la bella affermazione di Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) nel corso nell’ultima Elimination Race a Bristol. Il californiano ha fatto la differenza diventando l’unico insieme a Joey Logano (Team Penske Ford #22) a vincere nei Playoffs 2024.

Tutto però può cambiare rapidamente a partire da questo fine settimana con l’appuntamento in Kansas che precederà l’imprevedibile manifestazione di Talladega e la particolare Elimination Race all’intero del road course che sorge nel Charlotte Motor Speedway.

Joey Logano (2014–2015, 2020), Tyler Reddick (2023), Bubba Wallace (2022), Kyle Larson (2021), Denny Hamlin (2019), Chase Elliott (2018) e Martin Truex Jr (2017) sono i piloti presenti in azione che vantano almeno una gioia nella ‘Hollywood Casino 400 Presented by ESPN Bet’.

Il tracciato resta uno dei più particolari nella conformazione da 1 miglio e mezzo. Le quattro curve hanno una pendenza variabile dai 17 ai 20 gradi, una configurazione che con le recenti ‘Next Gen’ ha sempre consentito delle competizioni particolarmente avvincenti. Da segnalare in ogni caso il cambio nel calendario di questo specifico atto che da seconda tappa del Round of 16 ha conquistato per il 2024 il primo posto dei tre per il Round of 12.

CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR PLAYOFFS (Prima Round of 12)

1) #5-Kyle Larson, 3047

2) #20-Christopher Bell, 3032

3) #45-Tyler Reddick, 3028

4) #24-William Byron, 3022

5) #12-Ryan Blaney, 3019

6) #11-Denny Hamlin, 3015

7) #9-Chase Elliott, 3014

8) #22-Joey Logano, 3012

9) #2-Austin Cindric, 3008

10) #99-Daniel Suarez, 3006

11) #48-Alex Bowman 3005

12) #14-Chase Briscoe, 3005