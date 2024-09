NASCAR, Briscoe strappa l’ultimo pass per i Playoffs a Darlington

Chase Briscoe vince a Darlington la Southern 500 ed ottiene l’ultimo biglietto disponibile per i NASCAR Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #14 di Ford e Stewart-Haas Racing svetta nello Stato del South Carolina ottenendo l’ultimo accesso al Round of 16 insieme alle Toyota di Martin Truex Jr. e Ty Gibbs.

L’ultimo round prima della parte decisiva del campionato è iniziato con un incidente che ha visto protagonisti Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19) e Ryan Blaney (Penske Ford #12). L’ex campione della serie, ancora alla caccia di un posto nei Playoffs senza vittorie da febbraio ad oggi, ha sbagliato a valutare l’ipotetico attacco alla Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron innescando in curva 1-2 il primo colpo di scena di giornata.

La prematura uscita dell’americano non ha cambiato nulla per il 44enne. Il campione 2018 della NASCAR Cup Series sarà infatti presente in lotta per l’ipotetico ultimo titolo della carriera nonostante il ritiro nella notte della Southern 500, matematicamente iscritto al ‘Round of 16’ già dopo la conclusione della Stage 2.

Le prime due frazioni, in ogni caso, sono state controllate dall’inizio alla fine dalla Chevrolet #5 Hendrick di Kyle Larson. Il 32enne ha fatto la differenza con una relativa scioltezza con il chiaro intento di conquistare sotto i riflettori di Darlington anche il titolo di campione della regular season (trofeo che consente dei punti Playoffs extra come bonus).

Il #5 del gruppo ha mancato il target per un punto nonostante l’assenza in pista di Tyler Reddick. Il 28enne di 23XI Racing Toyota #45, leader della classifica a punti dopo la Daytona 400 di settimana scorsa, si è confermato nonostante una condizione fisica non ottimale lamentata anche in radio nel corso della prima metà della serata.

L’assenza di bandiere gialle ha permesso la fuga di un singolo pilota: Kyle Larson. Il volto di Chevrolet ha allungato sulla concorrenza con facilità continuando a gestire la scena dopo aver già siglato oltre 200 passaggi in cima alla graduatoria assoluta. L’ex campione ha ceduto il passo nei 50 giri finali con due caution che hanno spezzato il ritmo, il #5 ha passato il testimone alla Ford Mustang #14 Stewart-Haas Racing di Chase Briscoe.

Dopo 93 tentativi falliti. il #14 torna a festeggiare nella NASCAR Cup Series strappando l’ultimo biglietto disponibile per i Playoffs. Il nativo dello Stato dell’Indiana ha negato l’accesso al ‘Round of 16’ a Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), sconfitto nell’ultimo giro in due occasioni in meno di 15 giorni. Completano la Top5, Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), Kyle Larson e Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1), out dalla lotta per Championship 4 insieme a Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) a favore del giovane Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54).

L’attesa è finita, settimana prossima la disputa dei NASCAR Playoffs che scatteranno dall’Atlanta Motor Speedway. Tyler Reddick ha vinto la regular season, pronto a contendersi la Cup Series 2024 contro Kyle Larson, William Byron, Christopher Bell, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Chase Elliott, Brad Keselowski, Joey Logano, Daniel Suarez, Austin Cindric, Harrison Burton, Chase Briscoe, Martin Truex Jr. e Ty Gibbs.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES DARLINGON

14 RUN Chase Briscoe Frd 367 31.228 157.474 29.458 166.936 9

8 RUN Kyle Busch Chv 367 0.361 0.361 31.381 156.706 29.700 165.576 12

20 RUN Christopher Bell Tyt 367 5.210 4.849 31.689 155.183 30.067 163.555 11

5 RUN Kyle Larson Chv 367 6.092 0.882 31.796 154.661 29.691 165.626 10

1 RUN Ross Chastain Chv 367 6.694 0.602 31.600 155.62 30.165 163.023 10

17 RUN Chris Buescher Frd 367 7.150 0.456 31.852 154.389 30.266 162.479 11

11 RUN Denny Hamlin Tyt 367 9.665 2.515 31.713 155.066 30.074 163.517 11

22 RUN Joey Logano Frd 367 9.877 0.212 32.094 153.225 30.252 162.555 11

7 RUN Corey LaJoie Chv 367 9.958 0.081 31.701 155.124 30.295 162.324 11

45 RUN Tyler Reddick Tyt 367 10.461 0.503 31.764 154.817 29.953 164.177 11

9 RUN Chase Elliott Chv 367 11.060 0.599 32.045 153.459 30.440 161.551 11

41 RUN Ryan Preece Frd 367 11.533 0.473 31.964 153.848 30.498 161.243 11

2 RUN Austin Cindric Frd 367 11.901 0.368 31.899 154.162 30.517 161.143 12

6 RUN Brad Keselowski Frd 367 14.127 2.226 31.725 155.007 30.317 162.206 12