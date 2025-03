NASCAR, Phoenix apre la parentesi sulla ‘West Coast’

Inizia la parentesi sulla ‘West Coast’ per la NASCAR Cup Series 2025 con il doppio appuntamento tra Phoenix e Las Vegas. Iniziamo dall’Arizona prima di spostarci nello Stato del Nevada per due week-end molto particolari che successivamente verranno riproposti a fine anno all’interno dei NASCAR Playoffs.

Phoenix sarà infatti nuovamente la sede del ‘Championship 4’, mentre il secondo catino è stato confermato come primo dei tre atti del ‘Round of 8’. Tutti i protagonisti si troveranno quindi a provare due circuiti decisivi nell’economia dell’assegnazione del titolo, impianti in ogni caso ben conosciuti da tutti.

Christopher Bell (2024), William Byron (2023) Chase Briscoe (2022), Martin Truex Jr. (2021) e Joey Logano (2020) sono i piloti ancora nello schieramento con almeno una vittoria nell’attuale conformazione del tracciato che è stato sensibilmente modificato prima del 2020. Gli ingenti lavori di ristrutturazione hanno permesso alla struttura di Avondale di ottenere la finale dei Playoffs a discapito di Homestead-Miami (Florida). L’ovale di Phoenix ha attualmente una metratura di 1 miglio con quattro interessanti pieghe (8° banking per curva 2/10° e 11° per curva 3-4).

Menzione finale per Denny Hamlin, protagonista che ha vinto nel lontano 2012 con la vecchia conformazione del tracciato. Attenzione quindi anche al #11 di Joe Gibbs Racing Toyota, veterano nativo di Tampa che resta il più vincente della NASCAR Cup Series senza almeno un titolo all’attivo.