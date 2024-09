MXGP, la sfida tra Tim Gajser e Jorge Prado si sposta in Cina con il titolo ormai all’orizzonte

Siamo entrati ufficialmente nella fase decisiva del Mondiale motocross 2024. La MXGP, infatti, andrà a decidere il suo campione del mondo proprio nelle due uscite conclusive in programma. Si inizierà nel weekend in arrivo con l’attesissimo Gran Premio della Cina che andrà a mettere sul piatto 60 punti di capitale importanza.

Dopo il Gran Premio di Turchia la classifica generale ha emesso il suo primo verdetto: Jeffrey Herlings è ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo, trovandosi ora a quota 857 punti, con 53 lunghezze da recuperare su Tim Gajser, che comanda con 910. Alle sue spalle Jorge Prado, che non è minimamente intenzionato a mollare, essendosi portato a quota 896, a -14 dallo sloveno.

In poche parole, ci attende una tappa cinese davvero vibrante. Sul tracciato di Shanghai potremmo andare a dipanare in maniera un po’ più chiara la situazione in vetta alla classe regina. Tim Gajser, dall’alto della sua esperienza, riuscirà a mantenere alta la concentrazione ed avvicinarsi al suo sesto titolo mondiale complessivo?

Dall’altra parte, invece, troviamo il campione in carica, il giovane talento spagnolo Jorge Prado. Il classe 2001, infatti, dopo il titolo del 2023, vuole il bis immediato, con un sapore differente. Dopo aver vinto anche con le assenze dei suoi illustri rivali, vincere quest’anno sarebbe davvero una consacrazione. Piegare in pista un fuoriclasse come Tim Gajser metterebbe il nativo di Lugo già in direzione della leggenda del motocross.