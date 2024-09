MXGP, il GP di Turchia potrebbe sbrogliare la corsa al titolo tra Gajser, Prado ed Herlings

Stiamo per entrare ufficialmente nel momento clou del Mondiale MXGP 2024. Siamo ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Turchia, diciottesimo e terzultimo appuntamento di un campionato che ci sta regalando emozioni e colpi di scena a non finire. Ma, soprattutto, una sfida tra tre campioni del mondo per il titolo.

Si gareggerà sul tracciato di Afyonkarahisar e ci attendono una Qualifying Race e due manche domenicali di capitale importanza. 60 punti complessivi (10 + 50) che potrebbero addirittura indirizzare l’intero campionato, riducendo a due la corsa al titolo, oppure rafforzando il confronto a 3.

Dopo l’appuntamento del Gran Premio di Svizzera, Tim Gajser comanda la graduatoria generale con 860 punti, con 18 lunghezze di vantaggio su Jorge Prado (842), mentre Jeffrey Herlings a quota 818 (-42) non vuole mollare la presa e continua a combattere.

La MXGP vedrà la partenza di Gara-1 alle 13.15 (c’è un’ora di differenza tra Turchia ed Italia), mentre Gara-2 scatterà alle 16.10. Un anno fa vedemmo il successo finale di Tim Gajser ad Afyonkarahisar. In caso di bis anche in questa stagione, il titolo potrebbe andare sempre più in direzione del fuoriclasse sloveno che, a nemmeno 28 anni (li compirà proprio l’8 settembre) potrebbe mettere le mani sul suo sesto alloro iridato.