MX2, in Spagna l’ultimo atto del Mondiale. Tutte le strade portano a De Wolf, ma Coenen…

Un ultimo atto tutto da vivere. Sale l’attesa per il GP di Castilla La Mancha, appuntamento finale del Mondiale 2024 di motocross per ciò che concerne la classe MX2. Un evento unico, il cui esito determinerà il vincitore del titolo tra Kay de Wolf e Lucas Coenen.

Un vìs-a-vìs in cui il centauro olandese gode del ruolo di favorito, in quanto fortificato dalle 36 lunghezze di vantaggio. L’attuale leader della classifica provvisoria vanta infatti 915 punti, contro gli 879 di Coenen. Si tratterà dunque di una lotta tutta interna in casa Husqvarna, in cui non si dovrà cadere nell’errore di fare calcoli.

Se de Wolf vorrà davvero accaparrarsi il Mondiale, dovrà certamente correre senza pensare troppo al risultato, pianificando una gara all’attacco con la speranza di poter arginare la furia del compagno di team, apparso in grande spolvero nel weekend di Shanghai.

Impossibile non rilevare poi una curiosità. Domenica 29 settembre, giorno delle due corse, si celebrerà il ventesimo compleanno di De Wolf. Mai occasione può rivelarsi più propizia di spegnere le candeline con una vittoria di così tanto rilievo.