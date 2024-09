MX2, il GP di Turchia sarà lo spartiacque nel duello de Wolf – Coenen? Andrea Adamo cerca un lampo di classe

Questo fine settimana, la città di Afyonkarahisar, situata nella penisola anatolica, sarà teatro del GP di Turchia, terzultima tappa del Mondiale 2024 di Motocross. Si tratta di un appuntamento cruciale nella categoria MX2, dove l’olandese Kay de Wolf è reduce da un fine settimana particolarmente favorevole in terra svizzera.

Due settimane or sono, il diciannovenne neerlandese ha guadagnato 17 punti su Lucas Coenen, tamponando il tentativo di rimonta che il diciassettenne belga aveva imbastito nel cuore di agosto tra Udevalla (Svezia) e Arnhem, proprio in casa del battistrada della classifica generale.

Sono 61 le lunghezze di differenza tra i contendenti per il Mondiale cadetto. Un vantaggio importante per de Wolf, ma non ancora decisivo, considerando come sul piatto ci siano ancora 180 punti. Proprio per questo la Turchia può fare da spartiacque nella contesa.

Coenen deve giocoforza recuperare terreno, viceversa l’olandese si troverebbe nella privilegiata posizione di poter gestire un margine cospicuo. Il belga è dunque obbligato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, in maniera tale da tenere in bilico la sfida.

Per quanto riguarda gli italiani, si vedrà quale potrà essere il livello di Andrea Adamo. L’obiettivo è quello di tornare sul podio dopo aver incassato – in Olanda – una delle tappe peggiori della stagione. Le possibilità di difendere il titolo conseguito nel 2023 sono ormai svanite, pertanto l’auspicio è quello di finire l’annata agonistica con qualche lampo.