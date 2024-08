Tony Cairoli torna a correre nel Mondiale Motocross: battesimo con la nuova Ducati

Antonio Cairoli torna a gareggiare nel Mondiale Motocross MXGP. A distanza di tre anni dalla sua ultima gara nel massimo campionato, il fuoriclasse siciliano ha deciso di rimettersi in gioco e nel corso di questo fine settimana sarà impegnato nel GP d’Olanda, che avrà luogo sul circuito sabbioso di Arnhem.

Il sette volte Campione del Mondo della categoria regina terrà a battesimo la Ducati Desmo450 MX. La scuderia di Borgo Panigale, che sta dominando in MotoGP, vuole essere protagonista anche in questa universo motociclistico e intende fare tutti i test del caso per poi entrare in pompa magna nel Mondiale 2025.

Tony Cairoli ha guidato in precedenza Honda (2002-2003), Yamaha (2004-2009, vincendo due Mondiali MX2 e un Mondiale MX1) e KTM (2010-2021, vincendo sei titoli iridati nella classe regina e un Motocross delle Nazioni). Quella prevista nei Paesi Bassi sarà la prima uscita in campo internazionale per una moto che è già stata protagonista nel Campionato Italiano Motocross Prestige con Alessandro Lupino.