Musetti guadagna posizioni nel ranking ATP. E ora mette Shelton nel mirino a Chengdu

Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso alla Finale del torneo ATP250 di Chengdu, in Cina. La vittoria odierna nel penultimo atto contro il russo Alibek Kachmazov ha garantito all’azzurro l’approdo all’ultima sfida nella settimana asiatica. Un percorso di solidità e consistenza per Lorenzo, tornato a giocare quasi a distanza di un mese dall’ultima partita disputata negli US Open.

Il raggiungimento della terza Finale stagionale, dopo quelle al Queen’s e a Umago, ha garantito al toscano un miglioramento in termini di classifica generale. Musetti, grazie a questo riscontro, è n.18 virtuale del ranking con 2420 punti, scavalcando in questa maniera il francese Ugo Humbert. L’ascesa del nostro portacolori potrebbe non essere finita qui.

Nel caso in cui riuscisse a conquistare il titolo del torneo menzionato, battendo il padrone di casa Shang Juncheng, Lorenzo si porterebbe al n.17 della graduatoria mondiale, mettendosi alle spalle l’americano Ben Shelton. È chiaro che parliamo di riposizionamenti provvisori in quanto in Asia i tornei sono diversi e ai nastri di partenza ci sono gli ATP500 di Pechino, a cui è iscritto anche Musetti (testa di serie n.7), e di Tokyo.

Di seguito le possibili variazioni del ranking del giocatore italiano:

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 16 settembre: 2345, 19° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 2420 punti, 18° posto (scavalcato il francese Ugo Humbert).

Ranking in caso di vittoria in finale: 2505 punti, 17° posto (scavalcherebbe lo statunitense Ben Shelton).