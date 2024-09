MotoGP, ufficializzato il calendario 2025: 22 tappe con date rivoluzionate, entra l’Ungheria, torna Brno

Il calendario del Mondiale MotoGP 2025 è stato ufficializzato. Ormai, come si è visto anche in questo 2024, comporre un programma si è fatto sempre più complicato per molteplici motivi, molti dei quali sono economici. Spesso risulta un vero e proprio rompicapo delineare un percorso lineare tra rinvii, cancellazioni, sostituzioni e rinunce.

Proprio per questo motivo FIM e Dorna cercano sempre più di muoversi per tempo e, proprio pensando al 2025, hanno fissato punti fermi importanti, ai quali hanno via via aggiunto nuove gare e certezze. Prima che venisse messo nero su bianco sul nuovo calendario sono state rese note diverse novità.

In primo luogo, come ampiamente anticipato, è stato inserito il Gran Premio di Ungheria sul circuito Balaton, senza dimenticare il ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca. Inoltre è stato confermato per i prossimi 2 anni l’appuntamento del Gran Premio del Portogallo di Portimao, assieme alla rinuncia del Gran Premio dell’India che rivedremo solamente nel 2026.

A questo punto il Mondiale MotoGP 2025 è ufficiale. Si partirà il 2 marzo con il GP della Thailandia (che anticipa rispetto al solito mese di ottobre) quindi GP di Argentina (in forte dubbio, a Termas de Rio Hondo) e GP degli Stati Uniti il 30 marzo al COTA.

Ad aprile sarà la volta dei GP del Qatar (che anticipa a sua volta) e di Spagna a Jerez de la Frontera, quindi a maggio sarà la volta del GP di Francia a Le Mans e di quello di Gran Bretagna (che anticipa) a Silverstone. A giugno GP di Aragon (che solitamente era in calendario a settembre) quindi GP d’Italia il 22 giugno al Mugello, prima del GP di Olanda del 29 giugno ad Assen.

Quindi toccherà al GP di Germania il 13 luglio al Sachsenring, mentre il 20 torna in programma il GP della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno. Dopodiché consueta sosta estiva fino al 17 agosto con il GP d’Austria al Red Bull Ring che anticipa il nuovo GP di Ungheria.

A settembre vedremo la nuova collazione del GP di Catalogna al Montmelò, quindi GP di San Marino a Misano e GP del Giappone a Motegi. A ottobre toccherà a GP di Indonesia (Mandalika), Australia (Phillip Island) e Malesia (Sepang), quindi gran finale a novembre con GP del Portogallo (9 novembre a Portimao) e GP di Valencia il 16 novembre al Ricardo Tormo.

CALENDARIO MOTOMONDIALE 2025