MotoGP su TV8, orario gara GP San Marino 2024: programma in chiaro 8 settembre

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la tredicesima tappa stagionale domani, domenica 8 settembre: per il GP di San Marino, al Circuito Marco Simoncelli di Misano, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di San Marino 2024, tredicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 21.40 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 18.30, e della Moto2, dalle ore 19.45. Di seguito il programma del GP d’Aragon 2024 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2024

Domenica 8 settembre

09.40-09.50 MotoGP, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP San Marino: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP San Marino: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP San Marino: gara (27 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 8 settembre

11.00 Moto3, GP San Marino: gara (20 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP San Marino: gara (22 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP San Marino: gara (27 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it