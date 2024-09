MotoGP, Pedro Acosta: “Una delle migliori gare della mia carriera. Finalmente abbiamo recuperato competitività”

Pedro Acosta si è fregiato della terza posizione nel Gran Premio d’Aragon di MotoGP, approfittando al meglio dello spaventoso incidente che ha coinvolto Francesco Bagnaia e Alex Marquez nel finale di gara. In questo modo, il giovane spagnolo ha ottenuto il terzo podio della stagione e della carriera.

Soprattutto, è tornato nelle prime tre posizioni per la prima volta dalla primavera, quando era giunto secondo ad Austin. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo dal ventenne iberico in pit-lane, subito dopo la conclusione della gara e prima ancora di presenziare al meritato sacro cerimoniale del podio.

“Senza dubbio è stata una gara dura ed è stata una delle migliori performance della mia stagione. Oggi è bellissimo essere sul podio, ma la cosa più importante è quella di essersi sentiti di nuovo competitivi dopo tanto tempo”.

“Abbiamo recuperato competitività e il team ha fatto un ottimo lavoro in tal senso. Così possiamo lottare dopo tante gare in cui non si andava da nessuna parte. Speriamo di continuare così anche nei prossimi appuntamenti dopo un periodo difficile”.