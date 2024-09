MotoGP oggi in tv, GP Indonesia 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 28 settembre, giornata piuttosto intensa in Indonesia, sede del quindicesimo round del Motomondiale 2024. Sul tracciato di Mandalika assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica che non darà respiro ai centauri, viste le tante zone della pista a veloce percorrenza.

Francesco Bagnaia dovrà spingere per trovare il feeling giusto nella classe regina. Un venerdì complicato per Pecco, che ha faticato con la messa a punto, specialmente nell’affrontare le curve a destra. Negli ultimi minuti delle pre-qualifiche, però, il piemontese ha finalmente avuto dalla sua Ducati GP24 quello che cercava e la qualificazione alla Q2 è stata tranquilla. Se si vorrà però ambire alle posizioni di vertice e soprattutto alla vittoria servirà fare uno step in avanti.

Jorge Martin è la preda di questo round, visto il suo vantaggio in vetta alla classifica mondiale di 24 punti su Bagnaia. A inserirsi nel confronto iridato saranno anche Enea Bastianini, il migliore del day-1 indonesiano e Marc Marquez, sempre temibile, specialmente quando ci sarà da affrontare la Sprint.

Il sabato del GP d'Indonesia, quindicesimo round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata.

MOTOGP OGGI IN TV GP INDONESIA 2024

Sabato 28 settembre (orari italiani)

Diretta testuale: OA Sport.

