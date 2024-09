MotoGP oggi in tv, GP Emilia-Romagna 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 20 settembre, primo giorno di prove libere del GP di Emilia-Romagna, quattordicesimo round del Motomondiale 2024. Sulla pista di Misano, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista molto fisica in cui sarà importante trovare il giusto compromesso tra zone di grande accelerazione e quelle più lente.

Un ritorno sul circuito Marco Simoncelli, ricordando quanto accaduto due settimane fa e tenendo conto anche dei test in season che si sono tenuti sempre su questo tracciato. I riferimenti a disposizione delle squadre, quindi, saranno molti, ma bisognerà prestare molto attenzione alla variabile meteorologica, vista la pioggia che tanti danni sta provocando in territorio romagnolo.

Si torna a girare in una situazione di classifica nella classe regina che vede lo spagnolo Jorge Martin guidare le fila con 7 punti di margine nei confronti di Francesco Bagnaia e 53 su Marc Marquez. Pecco ha sfruttato questi giorni per recuperare un po’ fisicamente, dopo l’incidente di Aragon, e vuole vincere, ma dovrà prestare attenzione ai due centauri iberici, in grado di prevalere.

Il venerdì del GP di Emilia-Romagna sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV GP EMILIA-ROMAGNA 2024

Venerdì 20 settembre

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno la diretta tv il venerdì di Misano. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento di Misano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 20 settembre

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne.