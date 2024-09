MotoGP, Martin il più veloce nell’interlocutorio warm-up bagnato del GP d’Aragon. 5° Bagnaia

Si apre con un warm-up interlocutorio la domenica del Gran Premio d’Aragon 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La pioggia caduta nella notte ha reso infatti umido l’asfalto del MotorLand di Alcañiz, costringendo i piloti a montare le gomme da bagnato nei pochi giri a disposizione nella sessione (da 10 minuti) mattutina.

Un turno sostanzialmente inutile, visto che non è prevista altra acqua nel corso della giornata e di conseguenza la gara pomeridiana (partenza alle ore 14.00) si disputerà sull’asciutto. Marc Marquez, dominatore incontrastato del sabato tra qualifiche e Sprint, ha scelto addirittura di non prendere parte di fatto al warm-up effettuando semplicemente un giro di uscita dai box per testare il corretto funzionamento della sua Ducati GP23.

Per la cronaca, il miglior tempo del turno è stato realizzato all’ultimo giro dal padrone di casa spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) in 2’02″388 precedendo di 192 millesimi la KTM Factory dell’australiano Jack Miller e di 953 millesimi la KTM GasGas di Augusto Fernandez. Quarto posto a 0.962 per Enea Bastianini subito davanti all’altra Ducati Factory di Francesco Bagnaia, 5° a 1.115 dalla vetta.

CLASSIFICA WARM-UP GP ARAGON MOTOGP 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2’02.388 5 5 336.5

2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.580 5 5 0.192 0.192 332.3

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’03.341 4 5 0.953 0.761 323.4

4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.350 5 5 0.962 0.009 335.4

5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.503 5 5 1.115 0.153 333.4

6 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’03.936 5 5 1.548 0.433 331.3

7 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 2’03.959 5 5 1.571 0.023 328.3

8 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’04.165 5 5 1.777 0.206 333.4

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 2’04.184 5 5 1.796 0.019 329.3

10 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’04.265 4 5 1.877 0.081 328.3

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 2’04.512 5 5 2.124 0.247 333.4

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.553 4 5 2.165 0.041 330.3

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’04.958 4 5 2.570 0.405 323.4

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 2’04.979 5 5 2.591 0.021 326.3

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.084 5 5 2.696 0.105 327.3

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’05.677 4 5 3.289 0.593 326.3

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’06.021 4 5 3.633 0.344 328.3

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’06.022 4 5 3.634 0.001 331.3

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’06.748 4 5 4.360 0.726 326.3

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’08.943 5 5 6.555 2.195 326.3

21 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’09.009 2 3 6.621 0.066 332.3

Non classificato

93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI