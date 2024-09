MotoGP, Marc Marquez domina il GP d’Aragon. Bagnaia cade dopo un contatto con il fratello Alex

1043 giorni dopo l’ultima volta (Misano 2021 con la Honda), Marc Marquez torna a vincere un Gran Premio di MotoGP completando un weekend semplicemente perfetto al MotorLand di Alcañiz e conquistando il primo successo della sua nuova avventura in Ducati. L’otto volte campione del mondo ha bissato l’affermazione di ieri nella Sprint, dominando anche la gara lunga del GP d’Aragon 2024 e raggiungendo quota 60 sigilli nella classe regina (86 totali nel Motomondiale).

Il fenomeno di Cervera ha ipotecato il trionfo odierno già in partenza, difendendo la prima posizione e imponendo subito un passo insostenibile per il resto della concorrenza in sella alla sua Ducati GP23 del team Gresini. L’unico a limitare i danni in termini di distacco è stato anche oggi Jorge Martin, che ha archiviato un secondo posto di platino in chiave iridata con la Ducati Pramac GP24.

Tripletta spagnola sul podio chiusa dal rookie Pedro Acosta, che ha approfittato dell’incidente tra Alex Marquez e Francesco Bagnaia agguantando in extremis un’insperata terza piazza con la KTM del team GasGas Tech3. Un doppio ritiro molto pesante soprattutto per Pecco (tamponato dal fratello d’arte catalano in uno sfortunato incrocio di traiettorie), che lascia sul piatto tra 13 e 16 punti fondamentali nel confronto diretto con Martin per il titolo iridato.

Quarto posto all’arrivo per il sudafricano della KTM Brad Binder, davanti a Enea Bastianini, migliore degli italiani in quinta piazza, dopo una rimonta troppo tardiva, precedendo gli altri ducatisti azzurri Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Al termine del weekend iberico, Martin guida la classifica generale del Mondiale con un margine di 23 punti su Bagnaia, 70 su Marc Marquez e 71 su Bastianini. Troppo staccati tutti gli altri, con Acosta quinto a -151.

CLASSIFICA GP ARAGON MOTOGP 2024