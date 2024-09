MotoGP, Marc Marquez: “Bagnaia e Martin ne hanno di più, fanno tempi impossibili per me”

Marc Marquez prova ad inseguire Francesco Bagnaia e Jorge Martin nel venerdì del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, il Cabroncito si è fermato in terza posizione provando a rimanere attaccato ai due primi della classe, nonostante una GP23 rispetto alle loro GP24.

Francesco “Pecco” Bagnaia ha concluso le pre-qualifiche stampando il nuovo record della pista romagnola in 1:30.286 con 198 millesimi di vantaggio su Jorge Martin e 299 proprio su Marc Marquez. Quarta posizione per Enea Bastianini a 321, mentre è quinto Fabio Quartararo a 6 decimi esatti. Sesto Franco Morbidelli a 646 millesimi, settimo Marco Bezzecchi a 678 millesimi, ottavo Maverick Vinales a 704, nono Pedro Acosta a 705, mentre chiude la top 10 Aleix Espargarò a 881.

Al termine del venerdì sulla pista romagnola, il pilota sei volte campione del mondo della classe regina ha analizzato i valori in pista: “Pecco e Jorge dicevano che non si poteva andare più forte e invece guardate che tempi che hanno fatto – scherza -. Girare in 1:30 alto con la gomma media al posteriore era impensabile prima del via e, infatti, per noi è impossibile. Sono però contento di avere messo a segno un 1:31.2 con le gomme usurate. Mi sentivo bene sulla moto ma devo recuperare ancora” (Fonte: Sky Sport).

Il pilota nativo di Cervera continua nel suo racconto: “Al momento Bagnaia e Martin ne hanno di più. Dove fanno la differenza? Penso che quando c’è più grip il divario tra me e loro due aumenti e sia più ampio. Domani si potrà andare sotto l’1:30? Io no – ride -, gli altri non lo so. Spero di no. Sicuramente domattina sarà più freddo e con la media all’anteriore sarà più rischioso per eventuali cadute”.