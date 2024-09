MotoGP, Jorge Martin: “Gomme ago della bilancia. Io, Pecco e Marc siamo la lotta di ogni giorno”

Jorge Martin è soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, dopo qualche momento di assestamento, il leader della classifica generale ha saputo trovare il bandolo della matassa sulla sua GP-24, trovando comodamente la top10 in vista delle qualifiche di domani.

Francesco “Pecco” Bagnaia ha messo a segno il miglior tempo di giornata con un ottimo 1:30.685, con 185 millesimi di vantaggio su Marc Marquez, mentre in terza posizione troviamo proprio Jorge Martin a 281 millesimi, solo uno in meno del compagno di team Franco Morbidelli. Quinto Enea Bastianini a 382 millesimi, sesto Pedro Acosta a 518, settimo Marco Bezzecchi a 544, ottavo Maverick Vinales a 616, nono Fabio Quartararo a 628, mentre completa la top10 Jack Miller a 635.

Al termine del venerdì sul circuito romagnolo, il pilota classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo che la giornata è stata in crescita e si è chiusa in maniera positiva. Conto domani di proseguire su questo trend. Le gomme? Questa mattina ho iniziato con media al posteriore e soft all’anteriore e ho iniziato subito fortissimo. I tempi erano ottimi e sembrava che girassi qui da due settimane. Poi abbiamo provato la soft dietro ed è cambiato tutto”.

“Con la soft al posteriore non mi sono sentito a mio agio. Tutto andava male – prosegue il nativo di Madrid – Non avevo grip dietro e non andavo. Oggettivamente, però, con le due mescole la differenza è notevole. Dobbiamo cambiare la moto in maniera radicale. Domani e domenica dovremo valutare con estrema attenzione”.

Ultima battuta sui valori in pista. “Io, Pecco e Marc Marquez siamo i più veloci per ora e abbiamo il passo migliore. Siamo sempre li ad ogni turno ed è la lotta di ogni giorno”.