MotoGP, Francesco Bagnaia: “Devo stringere i denti, ho dolori alla clavicola e al costato”

Francesco Bagnaia ha concluso con il miglior tempo il primo giorno di prove sul circuito di Misano, sede del 13° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il piemontese ha spinto per non avere sorprese nelle pre-qualifiche, meritandosi il primato davanti ai suoi rivali principali del week end, ovvero Marc Marquez e Jorge Martin.

La prestazione è stata ottima, ma le condizioni fisiche non lo sono altrettanto. È stato lo stesso Pecco a sottolinearlo nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport: “Stringiamo i denti. Stamattina, nel corso delle prime prove libere, ho girato senza antidolorifici ed è stata dura. Sinceramente, pensavo di stare un po’ meglio. Nel pomeriggio, con le medicazioni del caso, è andata un po’ meglio“, le prime sensazioni di Bagnaia.

“Non ho particolari problemi dopo che faccio una serie di giri, il problema è quando salgo in sella e la parte dolente si raffredda. Dal momento che ci si ferma e riprende di continuo nel corso di un normale week end, io faccio fatica. Ho un edema importante alla clavicola e al costato e soffro particolarmente nei cambi di direzione e sul curvone. Almeno la quadra l’abbiamo trovato con la moto, dandomi modo di pensare solo alla guida e non al dolore“, ha precisato il campione del mondo in carica.

Per quanto riguarda i rivali, Pecco non ha dubbi: Credo che Marc Marquez, Martin e il sottoscritto siamo i più veloci. Ho visto Jorge fare tanti giri con la morbida sul posteriore. Credo che non sarà un problema usarla nella Sprint Race di domani, mentre io credo che la media sia più indicata per la gara di domenica, visto quanto accaduto in passato con la soft per il graining“.