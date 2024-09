MotoGP, Jorge Martin: “Dopo la qualifica ho pensato solo alla partenza: non pensavo di passare Bagnaia”

Jorge Martin coglie di sorpresa Francesco Bagnaia e vince la Sprint Race del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico. La chiave per lo spagnolo è stata una fantastica partenza che gli ha permesso di prendersi la testa: la gestione poi è stata impressionante da parte dell’iberico della Ducati del Team Pramac che ha mantenuto la leadership e non l’ha più ceduta.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Dopo la qualifica mi ero molto concentrato sulla partenza. La qualifica era il 90% della gara e non sono riuscito a farla benissimo, allora mi sono concentrato sulla partenza. Non mi aspettavo di partire subito in prima posizione, prima speravo di passare Marco e Franco, di solito Pecco parte sempre forte. Stavolta ha fatto un po’ più di fatica e allora ho preso questa opportunità e quando ero primo ho cercato di fare un gran passo”.

Sulla gestione della gara e la difesa su Bagnaia: “Ho preso un track limit al secondo giro, non potevo uscire neanche un centimetro fuori e quindi dovevo rimanere concentrato per tutta la gara. Sono davvero contentissimo per come ho gestito. Tutte le volte prima della partenza provo a visualizzare quello che può succedere, devi essere pronto in tutte le condizioni. Sono riuscito a chiudere il sorpasso, pensavo che Bagnaia ci riprovasse tra primo e secondo giro, ma sono riuscito a difendermi. Per domani c’è qualche dubbio, tutti dicono di scendere in pista con la soft, vedremo come impostarla. Sarà una gara lunga e spero di ripetere quella dell’anno scorso“.