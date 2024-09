MotoGP, Jorge Martin: “Bagnaia è in gran forma ma non sono lontano! L’errore di Misano-1? Guardo avanti…”

Jorge Martin chiude con fiducia il suo venerdì del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il più veloce della giornata è stato Francesco Bagnaia, ma il pilota del team Ducati Pramac ha risposto alla grande al suo rivale per il titolo.

Francesco Bagnaia infatti ha piazzato il record della pista in 1:30.286, con 198 millesimi su Jorge Martin e 299 su Marc Marquez. Quarta posizione per Enea Bastianini a 321, mentre è quinto Fabio Quartararo a 6 decimi esatti. Sesto Franco Morbidelli a 646 millesimi, settimo Marco Bezzecchi a 678 millesimi, ottavo Maverick Vinales a 704, nono Pedro Acosta a 705, mentre chiude la top 10 Aleix Espargarò a 881.

Al termine del venerdì sulla pista romagnola, il pilota nativo di Madrid ha spiegato quanto avvenuto nelle due sessioni odierne: “Devo dire che Pecco è davvero in forma, specialmente nella curva 11 (il “Curvone”, ndr), tutti quelli che non sono lui hanno problemi. Lui fa davvero paura! Ad ogni modo io ho lavorato molto su quello che mi serviva dopo il primo weekend di gare. Ho già fatto un crono migliore delle qualifiche di due settimane fa e sono contento anche del passo. Girare sul piede dell’1:30 con le medie è incredibile”. (Fonte: Sky Sport).

Ultima battuta sulle condizioni della pista dopo le tante piogge di questi giorni: “Penso che sia peggiore rispetto al primo capitolo. C’è meno grip, non solo in uscita di curva, ma anche in entrata. Domani devo fare un piccolo step su time attack e passo gara. Se ripenso all’errore di due settimane fa? Io guardo avanti. Quello è il mio obiettivo”.