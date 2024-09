MotoGP, GP Emilia-Romagna 2024: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez prova a ingranare la sesta…

Misano, si replica. Il Motomondiale sarà impegnato nell’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli per la seconda volta nell’arco di poche settimane. Dopo aver assistito al Gran Premio di San Marino nel weekend del 6-8 settembre, pianificato sin dallo scorso anno, l’autodromo romagnolo si appresta a organizzare il Gran Premio di Emilia Romagna.

Quest’ultima competizione non era in programma, ma è stata allestita in fretta e furia per tamponare la doppia cancellazione in cui è incappato il fine settimana del 20-22 settembre. La data era stata affidata all’India, stralciata per palesi mancanze organizzative. Si è allora deciso di assegnarla al Kazakistan, allo scopo di recuperare l’evento rinvio in primavera a causa delle inondazion che hanno colpito l’Asia centrale. Campa cavallo! Spariti pure i fantomatici kazaki.

Così, Dorna è dovuta correre ai ripari. Misano Adriatico ha “vinto il ballottaggio” con il Qatar ed è stata scelta per un double header. Non è la prima volta che l’autodromo romagnolo fa da “paracadute”. Oltre al singolare 2020, era già capitato nell’autunno nel 2021, quando recuperò una delle competizioni non andate in scena in Asia.

MISANO – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Marc MARQUEZ (5)

Lo spagnolo ha trionfato in quattro edizioni del GP di San Marino (2015, 2017, 2019, 2024) e nel GP di Emilia Romagna 2021.

Piloti in attività con vittorie a Misano:

5 – MARQUEZ Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2021, 2024}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2022}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2020}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

Italiani vincitori a Misano:

UNCINI Franco (1982)

CHILI Pierfrancesco (1989)

CADALORA Luca (1993)

ROSSI Valentino (2008, 2009, 2014)

DOVIZIOSO Andrea (2018)

MORBIDELLI Franco (2020)

BAGNAIA Francesco (2021, 2022)

Moto vincitrici a Misano:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

14 – YAMAHA (1980, 2020)

9 – HONDA (1984, 2021)

6 – DUCATI (2007, 2024)

1 – SUZUKI (1982)

Piloti vincitori con moto differenti:

MARQUEZ Marc {4 Honda, 1 Ducati}

Record di vittorie consecutive:

3 – LORENZO Jorge (2011, 2012, 2013)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Misano:

4 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019, 2020×2}

3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021×2, 2024}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013}

1 – MILLER Jack (AUS) {2022}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

MISANO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – MARQUEZ Marc (ESP)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – BALDASSARRI Lorenzo (ITA)

2017 – LÜTHI Thomas (SUI)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2020 {SMR} – MARINI Luca (ITA)

2020 {E.R.} – BASTIANINI Enea (ITA)

2021 {SMR} – FERNANDEZ Raul (ESP)

2021 {E.R.}– LOWES Sam (GBR)

2022 – LOPEZ Alonso (ESP)

2023 – ACOSTA Pedro (ESP)

2024 {SMR} – OGURA Ai (JPN)

Come si può notare, a dispetto dei double header, l’unico pilota capace di ripetersi nella classe cadetta resta Marc Marquez (2011-2012). Dominano gli spagnoli, con 8 successi su 15. Le affermazioni italiane sono comunque 4, arrivate con altrettanti piloti diversi (Baldassarri, Bagnaia, Marini e Bastianini).

MISANO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – CORTESE Sandro (GER)

2013 – RINS Alex (ESP)

2014 – RINS Alex (ESP)

2015 – BASTIANINI Enea (ITA)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – FENATI Romano (ITA)

2018 – DALLA PORTA Lorenzo (ITA)

2019 – SUZUKI Tatsuki (JPN)

2020 {SMR} – McPHEE John (GBR)

2020 {E.R.} – FENATI Romano (ITA)

2021 {SMR} – FOGGIA Dennis (ITA)

2021 {E.R.} – FOGGIA Dennis (ITA)

2022 – FOGGIA Dennis (ITA)

2023 – ALONSO David (COL)

2024 {SMR} – PIQUERAS Angel (ESP)

Dennis Foggia è riuscito a imporsi ben 3 volte, sfruttando anche il double header del 2021. Cionondimeno, il romano resta uno dei due centauri capaci di vincere in due stagioni diverse (l’altro è Alex Rins). Da rimarcare come nella prima classe formativa, l’Italia sia il Paese più vincente, con ben 7 affermazioni.