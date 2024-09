MotoGP, Francesco Bagnaia svetta nei test di Misano davanti a Morbidelli e Bastianini, 6° Martin, 7° Marquez

Francesco Bagnaia ha chiuso al comando la giornata di test dedicati alla MotoGP che è andata in scena oggi sul tracciato di Misano Adriatico, dove ieri si è disputato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del campionato 2024. Nel turno odierno, invece, il tracciato intitolato a Marco Simoncelli è stato a disposizione di team e piloti per l’ultima giornata di lavoro in pista prima della conclusione della stagione.

Diversi team hanno portato in pista novità importanti (su tutti la Honda che ha testato una nuova carena che andrà ad aumentare il carico aerodinamico) anche se il lavoro è stato spesso ridotto. Da questo scenario è emerso Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Il due-volte campione del mondo, secondo ieri in gara, ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:30.619 con 161 millesimi di vantaggio su Franco Morbidelli (Ducati Pramac) che ha chiuso in 1:30.780, mettendosi alle spalle la caduta di ieri.

Terza posizione per Enea Bastianini (Ducati Factory) a 366 millesimi in 1:30.985, mentre al quarto posto si classifica Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 433. Quinta posizione incoraggiante per Fabio Quartararo (Yamaha) in 1:31.063 a 444 millesimi dalla vetta, mentre è sesto Jorge Martin (Ducati Pramac) a quasi mezzo secondo (+0.492). Si ferma in settima posizione il vincitore della gara di ieri, Marc Marquez (Ducati Gresini) a 511 millesimi, davanti a Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 514, con Maverick Vinales (Aprilia) nono a 625, mentre il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) chiude la top10 a 683.

In 12a posizione si classifica Alex Marquez (Ducati Gresini) a 836 con Dani Pedrosa (Red Bull KTM) 13° a 920. 14° Aleix Espargarò (Aprilia) a 1.064, quindi 20° Luca Marini (Honda Repsol) a 1.883, davanti al compagno di team Joan Mir (+1.968) e 22° Lorenzo Savadori (Aprilia) a 2.693. Non ha preso parte alla sessione, invece, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) ancora alle prese con il dolore alla spalla che lo sta limitando parecchio.