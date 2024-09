MotoGP. Bagnaia vs Martin, la sfida infinita. A Misano già si pregusta la rivincita dopo il duello di sabato

Alle 13:00 di quest’oggi, domenica 22 settembre, scatterà il Gran Premio di Emilia Romagna di MotoGP. Orario inconsueto, dettato dalla necessità di evitare l’ingombrante collisione con la F1. Dunque, si anticipano i tempi, allo scopo di avere la maggior visibilità mediatica possibile.

Imperversa la sfida iridata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. La Sprint di ieri ha visto l’italiano primeggiare ai danni dello spagnolo al termine di un intenso testa-a-testa. Grazie a questa affermazione, il ventisettenne piemontese ha rosicchiato 3 punti al ventiseienne madrileno nella classifica generale, portandosi a -4. Pecco si è quindi costruito la possibilità di effettuare “il sorpasso” e di tornare in testa alla graduatoria assoluta.

Un successo pesantissimo, quello ottenuto ieri da Bagnaia, perché arrivato “in trasferta”, ovverosia sul terreno preferito da Martin. Tutto lascia presupporre che quest’oggi si possa assistere alla rivincita, con distanza e posta in palio doppie rispetto a sabato. Il Gran Premio vero e proprio è, viceversa, generalmente terra di conquista per l’italiano. In altre parole, Pecco può chiudere il secondo weekend di Misano con il bottino massimo. Al contrario, Martinator ha la chance di rendere pan per focaccia al rivale, battendolo nell’evento a lui più favorevole. Si annuncia un nuovo duello sul filo di lana, aperto a ogni soluzione.

Sarà dura per tutti gli altri inserirsi nella contesa. Gli unici in grado di provarci sono verosimilmente Enea Bastianini e Marc Marquez. Forse più il primo del secondo, per quanto visto nella giornata di ieri, soprattutto se non dovesse perdere troppo terreno nei giri iniziali.

Il meteo è stato grande protagonista del Gran Premio di San Marino, disputato due weekend orsono. Una flebile pioggia ha difatti sparigliato totalmente le carte, inducendo Martin a commettere un gravissimo errore strategico e permettendo a Marquez di azzerare il gap dagli avversari accumulato in partenza, propiziando il suo secondo successo consecutivo. La situazione non dovrebbe ripetersi oggi, è previsto bel tempo, senza rischio di precipitazioni.