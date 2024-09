MotoGP, anticipata la gara della domenica a Misano: l’orario insolito e la causa

Appuntamento domani alle ore 13.00. È questa l’indicazione da tenere a mente sull’inizio del GP della Emilia-Romagna, round del Mondiale 2024 di MotoGP. I 27 giri della gara di Misano avranno una scadenza diversa da quella di due settimane fa, quando si era già gareggiato sul circuito “Marco Simoncelli”. In quella circostanza, lo start era stato alle 14.00.

Perché si deciso di cambiare? Questioni di concomitanza con la F1. A quella stessa ora, a Singapore, avrà inizio il 18° appuntamento del Mondiale della massima categoria dell’automobilismo e per evitare delle sovrapposizioni soprattutto televisive si è deciso di mutare lo schedule per consentire al pubblico a casa di seguire entrambi gli eventi.

Una situazione frutto anche del fatto che si è deciso di competere a Misano per la seconda volta, dal momento che originariamente non era così. Il double header in terra romagnola è stato necessario per la cancellazione dal calendario iridato del round in Kazakistan, già rinviato a causa delle inondazioni dello scorso maggio.

Per criticità, quindi, legate alla logistica l’appuntamento kazako è stato annullato nella stagione corrente e al suo posto i gestori del Circus delle due-ruote hanno optato per una seconda gara a Misano, proprio per agevolare le squadre dal punto di vista degli spostamenti, tenuto conto che dopo il primo week end al Simoncelli piloti e squadre della classe regina hanno svolto i test in season sul circuito italiano.

Di seguito il programma della domenica di Misano:

GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP 2024

Domenica 22 settembre

Ore 8.40-8.50 MotoGP, warm-up

Ore 10.00 Moto3, gara

Ore 11.15 Moto2, gara

Ore 13.00 MotoGP, gara